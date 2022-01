Después de la tormenta llega la calma. Bertín Osborne ha vivido un año en el que las emociones han estado a flor de piel. Nada hacía presagiar que el presentador y Fabiola Martínez tomarían la decisión de poner punto final a su historia de amor. Fue el pasado mes de enero cuando saltaron todas las alarmas. Tras catorce años, después de convertirse en marido y mujer, Bertín Osborne y Fabiola Martínez iniciaban una nueva etapa de sus vidas, aunque en la actualidad mantienen una perfecta sintonía.

El artista mandó un comunicado, eliminando así todo tipo de rumores al programa de Viva la Vida.

“Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y sí la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades. Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre es literalmente única. Espero que, aunque vivamos separados sigamos unidos en la amistad de nuestras familias. Os ruego de corazón que no haya especulaciones porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito. Os ruego, también que, al tener dos hijos menores, uno de ellos muy dependiente, respetéis mi decisión de no hablar de este tema. Para mí es muy doloroso por cuanto, como ya os he dicho mi manera de ser y mi personalidad han sido determinantes en esta separación. Mis hijos tendrán el cariño de sus padres como siempre y entre nosotros siempre habrá cariño y respeto”, rezaba el escrito.

Hace escasos días Fabiola y Bertín protagonizaban uno de los momentos más especiales de sus vidas pese a que ya no comparten la misma relación sentimental. El cantante abrió las puertas de su casa para hacer el especial Su casa es la suya, presentado por Toñi Moreno. Espacio donde el cantante se abrió en canal. Sin embargo, el momento más emotivo fue cuando apareció Fabiola con sus dos hijos. Bertín no se lo podía creer y con los ojos vidriosos fue a saludar muy emocionado a su familia.

La boda de su hija

Sin lugar a dudas, el momento más único que ha vivido Bertín Osborne este 2021 es cuando su hija, Claudia Osborne se daba el «sí, quiero» con José Entrenanales. Un enlace en el que el artista fue el padrino. Muy orgulloso, el presentador llegaba del brazo de su hija a la iglesia de San Miguel, situada en Jerez de la Frontera.

Meses después, la escritora anunciaba que espera su primer hijo. «El sonido más mágico que he oído en mi vida. Agradecidos por poder compartir con todos vosotros la maravillosa noticia de que tenemos un bebé en camino”, escribió en un post n el que también ha publicado un vídeo en el que se podía ver una línea de la vida. De esta manera, Bertín Osborne será abuelo de nuevo.