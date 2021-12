El día de Navidad ha estado marcado por la presencia de Bertín Osborne en Telecinco. Toñi Moreno fue la encargada de adoptar el roll del presentador de Mi casa es la tuya para dar pie a un programa en el que el cantante fue protagonista de una de las entrevistas más emotivas hasta la fecha. Y es que teniendo en cuenta que esta es una época mucho más sentimental que otras, Bertín se abrió en canal y no tuvo reparo alguno en hablar sobre distintos ámbitos de su vida.

Después de haber mantenido una larga conversación haciendo un repaso por su trayectoria profesional, llegaba uno de los momentos más esperados de la noche. El intérprete se reencontró con Fabiola Martínez justo antes de que se cumpla un año de su separación. Demostrando que entre ellos la relación es muy buena pese a la ruptura, ambos se fundieron en un abrazo cargado de sentimientos en el que no pudieron evitar que se les empañaran los ojos de lágrimas.

La exmodelo también se mostró de lo más sincera con Toñi Moreno al reconocer que, pese a haber intentado que la relación fuera bien hasta el último momento, las cosas entre ellos ya no eran lo mismo. Y es que aunque la separación es una cosa de dos, la de Venezuela ha dejado claro que ella fue quien tuvo la última palabra a la hora de tomar tan difícil decisión, admitiendo que había llegado a perder su personalidad por “complacer” a Bertín: “Por el camino te vas dando cuenta de que las cosas no iban bien y a día de hoy hemos tomado la mejor decisión que podíamos tomar”, sentenciaba.

Por si fuera poco, Fabiola también ha reconocido que el principal motivo de su asistencia a este especial navideño es el cariño que guarda a las hijas y a los hijos de Osborne. Pese a que la relación amistosa entre los que fueran pareja sea muy buena, la ex de Bertín ha cerrado la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación: “Hay gente que cree que como nos llevamos bien vamos a volver, yo no lo veo tan claro, lo que a mí me gustaría es que mantuviésemos ese vínculo tan bonito”, finalizaba. Por su parte, Bertín quiso quitar hierro al asunto al recalcar que la decisión de romper fue de los dos y que están bien pese a todo: “Nos adoramos, nos queremos por encima de todo, vamos a seguirnos viendo, que es lo que hacemos. (…) Estando conmigo al lado, vuelvo loca a la gente. Ahora que estoy solo es una relajación brutal”, explicaba el cantante mientras sacaba a la luz todas las manías y pequeños detalles que hacen que se complique una convivencia diaria con él.

Entre tanto, el intérprete tuvo la oportunidad de hablar un poquito más sobre sus hijos, especialmente sobre el mayor, que murió apenas unos días después de nacer a consecuencia de un problema en el hígado. En una entrevista de lo más familiar, Bertín dejó claro que lo más importante para que una persona logre entrar en su corazón es que quiera y acepte a sus retoños.