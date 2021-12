La Covid-19 ha puesto en jaque la Navidad para prácticamente todo el país. La rapidez de transmisión de esta nueva variante ha incrementado de manera preocupante el número de contagios y el ingreso en hospitales. Sobre decir que nunca es un buen momento para tener mala salud, pero especialmente complicado y doloroso se hace el hecho de dar positivo en unas fechas tan simbólicas como las que nos encontramos. ¿El motivo? Tener que pasar los festejos confinados.

Esta situación se está haciendo cada día más extensible y son ya varios los VIP que a estas horas asimilan que la Nochebuena la tendrán que pasar encerrados en una habitación o en una casa si es que tienen el privilegio de vivir solos.

Toñi Moreno

Una de las afectadas es Toñi Moreno. La presentadora lleva varios días con síntomas pero las pruebas que se hacía daba negativo, hasta que el resultado se tornó. Ella misma ha explicado su caso con todo lujo de detalle en un vídeo en una ambulancia que ha preocupado a sus seguidores: «Llevaba con síntomas varios días y después de cuatro antígenos y una PCR seguidas dándome negativo… me hacen un antígeno en Madrid y soy positiva», comenzaba diciendo. Explica también que ha tomado la decisión de volver en un vehículo medicalizado «para no contagiar a nadie» y que se encuentra «bien». La andaluza comenta que es «como una gripe pero más fuerte».

Dar positivo por Covid ahora significa tener que pasar solo fechas familiares. En el caso de Toñi Moreno está especialmente preocupada está por su hija, la pequeña Lola. Cuenta que ha tomado la decisión de dejarla con su madre y hermanas para que juegue con su primo y que ella está «feliz». Pero reconoce que «me voy a morir de pena por no verla».

Rafa Nadal

Otro de los casos más sonados ha sido el de Rafa Nadal. El tenista ha visto arruinado el comienzo de su Navidad tras dar positivo en Covid a su vuelta de Abu Dabi, donde jugó un torneo de tenis. Allí mantuvo contacto estrecho con el rey Juan Carlos I, que resultó negativo en todas las pruebas que se le realizaron.

El suyo ha sido un positivo muy inoportuno ya que le va a mantener alejado físicamente de los suyos, en especial, de sus padres y su mujer, Mery Perelló.

Tania Llasera

La presentadora es otra de las que ha dado positivo en COVID recientemente. Lejos de hundirse por no poder estar junto a los suyos, ha enseñado a todos sus seguidores la habitación donde pasa su confinamiento:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera)

«Aislada por positivo en Covid el viernes 17 y mi cuarto empieza a reflejarlo. Las flores que adoro, los dibujos de mis rubios, los chocolates que me regala quien me conoce bien, una máquina de coser de @jataytuhogar que me ha regalado la @bondesioshop con ilusión porque aprenda, sus telas encima de mis sábanas , yo al fondo y unos cuadros chulísimos que os enseñaré pronto. #confitada #aislada #covid #navidad», ha escrito.

Carolina Cerezuela

«Y a la sexta ola, caí». Con esas palabras confesaba Carolina Cerezuela que había dado positivo en Covid. Un contagio que llega justo después de que su marido, Carlos Moyá, haya sucumbido al virus también. En el caso de ambos, deberán tener especial cuidado con sus hijos, pero por lo menos podrán juntarse entre ellos esta Nochebuena.

Antonio Resines

El actor ha sido el último caso que hemos conocido en dar positivo. Su caso es más preocupante ya que a diferencia de todos los anteriores, Resines se encuentra en la UCI del Hospital Gregorio Marañón. Pasar la Nochebuena en un hospital es sin duda una de las vivencias más duras. Afortunadamente, está estable y no necesita ser intubado, solo oxígeno. Su familia ha pedido tranquilidad.

¡Mucho ánimo a todos!