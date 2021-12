El Rey Juan Carlos, negativo en el primer test PCR tras su encuentro con Rafa Nadal

Buenas noticias para el Rey Juan Carlos. El primer test de coronavirus al que se ha sometido tras su encuentro con Rafa Nadal ha resultado negativo. Esta mañana, el tenista anunciaba a través de su perfil en redes sociales que había dado positivo en coronavirus y que no se encontraba bien, aunque esperaba que su estado fuera mejorando. El tenista había regresado a España después de competir en el torneo de Abu Dabi, donde coincidió con el padre de Felipe VI. Don Juan Carlos reaparecía en público el pasado viernes precisamente en uno de los partidos del tenista mallorquín, apenas unos días después de que el fiscal suizo Yves Bertossa haya decidido cerrar las diligencias que estaban abiertas contra él.

El padre de Felipe VI no solo se dejaba ver el viernes en Abu Dabi en compañía de algunos amigos, sino que repetía el sábado, fecha en la que, además, aprovechó para almorzar con Nadal, con quien mantiene una estrecha relación que se remonta varios años atrás. De hecho, además de haber presenciado muchos de los triunfos del tenista, don Juan Carlos fue uno de los invitados a su boda.

Pues bien, el Rey y Rafa Nadal pudieron disfrutar de un almuerzo y un distendido encuentro, e incluso se hicieron alguna foto -con mascarilla-. Sin embargo, como era de esperar, durante la comida no llevaron puesta la protección todo el tiempo y tal como confirmaba el tenista, había informado de la situación a todas las personas con las que había estado en contacto, incluido don Juan Carlos.

Esta misma mañana, fuentes oficiales declaraban que el padre de Felipe VI, de ochenta y tres años, se encontraba bien, pero que estaba previsto que se sometiera a una prueba PCR en las próximas horas. Un test que ya se ha realizado y, como ha confirmado el Palacio de la Zarzuela, ha dado resultado negativo.

Una buena noticia para el Rey, aunque solo a medias, ya que, según la legislación de Abu Dabi, necesita una segunda prueba para poder hacer vida normal. El país es muy estricto para estas cuestiones y, por tanto, el padre de Felipe VI deberá guardar cuarentena hasta que pueda someterse a un nuevo test que confirme que no ha contraído el virus. A esto hay que sumar que se ha rumoreado desde hace días que su deseo es viajar a España para pasar las fiestas, aunque de momento no se ha dado ningún tipo de detalle sobre este tema. «Cualquier persona vacunada que haya estado en contacto con un positivo deberá guardar cuarentena durante siete días y someterse a un test PCR, que deberá repetirse al sexto día. Si no estás vacunado, debes mantener una cuarentena de diez días, hacerte el test y repetir el test de nuevo al noveno día», dice la legislación en temas sanitarios del país. Como don Juan Carlos sí que está vacunado, solo tendrá que pasar siete días aislado hasta confirmar que no se ha infectado. Aún así, esto supone un nuevo escollo para su posible vuelta a España.