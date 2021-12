Rafa Nadal ha anunciado personalmente la noticia que ninguno de sus admiradores queríamos recibir. El astro del tenis confirmaba, mediante su cuenta de Twitter, ser positivo en COVID tras su último compromiso profesional: “Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España”. Aunque en un principio se ha servido de un escueto comunicado, lo cierto es que el campeón español se encargaba de responder a algunas de las inquietudes que le han manifestado sus seguidores, dejando claro en todo momento, haber pasado los pertinentes controles de seguridad: “Tanto en Kuwait como en Abu Dhabi pasamos controles cada dos días y todos resultaron negativos, el último siendo el viernes y teniendo los resultados en sábado. Estoy pasando unos momentos desagradables pero confío en ir mejorando poco a poco. Ahora estoy confinado en casa y he informado del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo”.

Sin embargo, y más allá de lo realmente importante que es la salud tanto de Rafa como de todas las personas con las que ha estado en contacto durante estos días, incluido el Rey Emérito, lo cierto es que a menos de 5 días para la Nochebuena y mientras espera los nuevos resultados, que no llegarán hasta el día de Navidad, como ha explicado el propio Rafa, lo cierto es que la Navidad del tenista ha sufrido un inesperado revés que, sin duda, condiciona las fechas más esperadas del año y que ya fueron atípicas en el pasado año.

Precisamente, el año pasado tenía previsto pasar las fechas en Abu Dhabi, sin embargo, debido a las circunstancias sanitarias que azotaban el mundo, y que modificaron totalmente la planificación de la ATP Tour, Rafa cambió su viaje por un entrenamiento de Nochebuena en su Palma natal del que hizo partícipes a sus seguidores. Después, ya en la esfera privada, disfrutó de los suyos en la intimidad, algo que, en esta ocasión y por causas de fuerza mayor también se ha visto truncado. Como él mismo especificaba en su mensaje de redes, ya se encuentra aislado y, como estipulan los protocolos, el confinamiento por positivo debe alargarse hasta los 10 días mínimo. Una realidad que condiciona la cena de Nochebuena de Rafa Nadal, ya que, tendrá que pasarla alejado físicamente de los suyos, en especial, de sus padres y su mujer, Mery Perelló.

Nuestro gran @RafaelNadal felicita estas fiestas navideñas a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas desplegados en misiones de paz en el Exterior👏👏👏 pic.twitter.com/ydP0fjWZOn — Ministerio Defensa (@Defensagob) December 17, 2021

Antes de este duro contratiempo personal para nuestro histórico campeón, Rafa tuvo la oportunidad de cumplir con los compromisos navideños que cada año marcan los previos a la gran noche. El pasado viernes, sin ir más lejos, Nadal enviaba el tradicional mensaje navideño a las Fuerzas Armadas destinadas fuera de las fronteras de nuestro país. El tenista agradeció de parte de todos los españoles, la gran labor y el gran trabajo llevado a cabo por los militares españoles: “Es dificil no poder compartir unas fechas tan especiales con vuestros familiares y seres queridos. Por todo ello quería agradecer el gran trabajo y la labor que hacéis por todos nosotros”. Una separación que desgraciadamente también formará parte de su particular Navidad. ¡Mucho ánimo Rafa!