Rafa Nadal ha anunciado en las redes sociales que ha dado positivo por COVID. El tenista confirmó que está contagiado después su regreso a las pistas cuatro meses después en Abu Dabi. El pasado viernes estuvo cenando con Juan Carlos I antes de su duelo del contra Shapovalov. Esto trastoca los planes del tenista balear de cara al Open de Australia, que arranca el próximo 17 de enero.

«Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España», ha confirmado Rafa Nadal en su perfil oficial de las redes sociales. «Tanto en Kuwait como en Abu Dabi pasamos controles cada dos días y todos resultaron negativos, el último siendo el viernes y teniendo los resultados en sábado. Estoy pasando unos momentos desagradables pero confío en ir mejorando poco a poco. Ahora estoy confinado en casa y he informado del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo», confirmó el tenista balear.

Para finalizar el comunicado, Rafa Nadal también afirmó que: «Como consecuencia de la situación tengo que tener total flexibilidad con mi calendario e iré analizando mis opciones dependiendo de mi evolución. Os mantendré informados de cualquier decisión sobre mis futuros torneos! Gracias a todos de antemano por el apoyo y la comprensión».

Compartió mesa con Juan Carlos I el viernes

La noticia del positivo de Rafa Nadal adquiere más relevancia porque el pasado viernes compartió mesa con Juan Carlos I. El Rey emérito reapareció públicamente en el torneo el duelo que el tenista balear disputó contra Andy Murray en el Mubadala World Tennis Championship y el sábado también estuvo compartiendo mesa con el mejor tenista español de la historia y Carlos Moyá, su entrenador.

Este positivo por coronavirus trastoca los planes de Rafa Nadal de cara al Open de Australia que arranca el próximo 17 de enero. El tenista balear confirmó hace unas semanas que volvería a disputar un torneo oficial cinco meses después el próximo 4 de enero en Melbourne y teniendo en cuenta que tendrá que hacer una cuarentena de 10 días como mínimo esto ahora se antoja más complicado.