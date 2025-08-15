Jorge Rey confirma que llega algo extremo y pone en alerta a estas zonas: «El viernes 15…»

Este viernes 15 de agosto estará marcado por algo extremo que llega y pone en alerta estas zonas del país, Jorge Rey ha hecho una previsión del tiempo que pone los pelos de punta. Será mejor que nos empecemos a preparar para un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo del todo inesperados.

Con la mirada puesta a estas vacaciones que tenemos por delante, tocará estar listo para dar un destacado giro radical que puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar a tiempo. Estaremos muy pendientes de algunas novedades que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Es hora de apostar claramente por una serie de novedades que pueden ser las que nos acompañarán en estos días. Por lo que, vamos a descubrir un plus de buenas sensaciones que acabará siendo el que nos acompañe en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Las Cabañuelas nunca se equivocan y nos advierten de lo que llega.

Confirma Jorge Rey que llega algo extremo

Algo extremos está a punto de ser una realidad, un experto como Jorge Rey no duda en dar un giro radical a una previsión del tiempo que no esperaríamos en estos días de agosto. Nos hemos acostumbrado a vivir unos veranos que se caracterizan por las altas temperaturas, pero quizás no esperaríamos algo tan radical.

Llevamos días y semanas con unos termómetros que no dejan de subir y lo hacen a toda velocidad. Con lo cual, tendremos que empezar a pensar en este cambio de tendencia en lo que todo puede ser posible. Es importante estar pendientes de unas temperaturas que parece que nos alejarán de lo que sería habitual en esta época del año.

Tendremos que empezar a prepararnos para dar algunos cambios destacados que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Hay una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días.

De tal forma que este mismo 15 de agosto empezaremos a ver llegar algunos cambios que serán los que nos acompañarán en estas jornadas que hasta la fecha no habíamos visto llegar.

Este viernes 15 se ponen en alerta estas zonas

La alerta en redes sociales de Jorge Rey coincide directamente con la que ha lanzado la AEMET. Después de un ligero alivio térmico, vuelven a subir las temperaturas y lo hacen con la mirada puesta a una serie de cambios que acabarán siendo los que nos acompañarán en estos días.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «El viernes se espera un tiempo anticiclónico bajo el predominio de altas presiones. Únicamente se espera nubosidad baja en el entorno cantábrico y norte de Galicia, con lloviznas débiles y bancos de nieblas en el mar y zonas litorales. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en zonas del interior, sin descartar algún chubasco débil y aislado en el Sistema Ibérico. Despejado en Baleares y nuboso en el norte de las islas Canarias con nubosidad de evolución en el interior de las de mayor relieve sin descartar algún chubasco débil y aislado. Ligera calima en las islas Canarias. Temperaturas máximas en aumento en la mitad norte peninsular, notable en el Cantábrico. Por el contrario, se esperan descensos en el oeste de Galicia localmente notable en litoral atlántico; en el resto no se esperan cambios. Se superarán los 35 grados en la mayor parte de la Península, así como en zonas de Baleares y Canarias, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, del Cantábrico oriental y pudiendo hacerlo en las depresiones del noreste. Descenso ligero de las temperaturas mínimas en la mitad sur y archipiélagos, y ascenso ligero en el resto más intensos localmente en Castilla y León, Alto Ebro y sur de Galicia. No bajarán de 20 en la mitad sur peninsular, exceptuando montañas, meseta norte y depresiones del noreste, siendo probable superar los 25 en el Mediterráneo y depresiones de la vertiente atlántica sur».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en Canarias, levante moderado en Alborán y con intervalos de fuerte en Estrecho sin descartar alguna racha muy fuerte. Vientos flojos en general en el resto con intervalos de moderado en el oeste. Predominará el este y el sur en Baleares y vertiente mediterránea, y componente sur en el resto. En el litoral cantábrico viento moderado del este rolando a oeste».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península, así como en zonas de Baleares y Canarias alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y del Cantábrico oriental donde se esperan 40 grados en el litoral de Cantabria e interior del País Vasco. Ascenso notable de las temperaturas máximas en el Cantábrico mientras que se esperan descensos localmente notables en el litoral atlántico gallego».