El Lopesan Costa Bávaro Resort es protagonista en la cuarta temporada de la exitosa serie española de Netflix ‘Machos Alfa’

La cuarta temporada de Machos Alfa, la exitosa serie española que acaba de ser estrenada en Netflix, contó con el Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino como un protagonista destacado de su capítulo 6.

La productora Contubernio, encargada de la realización del proyecto, confió en los servicios de máxima calidad de la oferta alojativa de Lopesan Hotel Group y en la imponente imagen de su hotel en Punta Cana, para llevar a cabo, en mayo de 2025, un espectacular rodaje que se prolongó durante dos semanas.

La compleja logística que requiere un despliegue de esta magnitud contó, desde el primer momento, con la estrecha colaboración por parte de todos los departamentos del hotel, demostrando la capacidad estructural que ofrece el Lopesan Costa Bávaro para acoger proyectos cinematográficos de envergadura internacional.

La implicación del personal del hotel fue esencial para que el producto audiovisual resultante fuese impactante y lograse reflejar la variedad de atributos diferenciales que ofrece el resort, desde el novedoso concepto de Todo Incluido, hasta los beneficios que aporta Unique by Lopesan, las zonas exclusivas para el segmento Sólo Adultos o su privilegiada ubicación en primera línea de playa.

El reparto principal incluyó a algunas de las figuras más destacadas de la escena española como Gorka Otxoa (Santi), Fele Martínez (Luis), Fernando Gil (Pedro), Raúl Tejón (Raúl), Raquel Guerrero (Esther), María Hervás (Daniela) y la actriz canaria Kira Miró (Luz), que se alojaron en el resort y pudieron disfrutar de los atributos personalizados que ofrece a sus clientes.

La sinopsis del capítulo sitúa a los protagonistas en República Dominicana, donde la acción transcurre en escenarios icónicos del Lopesan Costa Bávaro, como la piscina infinita, el Unique Beach Lounge, en primera línea de la famosa Playa Bávaro, algunos de sus restaurantes premium a la carta o el casino. Sin duda, una de las escenas más destacadas y divertidas del capítulo fue la rodada en el Splash Island Water Park, que sirvió como marco para una desternillante historia en la que se sucedieron varias situaciones simpáticas que consiguieron elevar el tono cómico de la serie.

El estreno de la nueva temporada de esta aclamada serie de ficción sirve de preludio para la próxima inauguración, prevista para que se celebre entre abril y mayo de este año 2026, del Lopesan Caoba Lagoon Resort, el Lopesan Serenity Bay Resort y el Lopesan Splash Cove Resort. Se trata de la nueva apuesta de Lopesan Hotel Group en Punta Cana y que dará vida a complejo articulado en torno a tres conceptos hoteleros muy segmentados, que sumarán más 1.000 nuevas unidades alojativas a la región, justo en la parcela contigua en la que se llevó a cabo el rodaje de Machos Alfa.

El fenómeno Machos Alfa

Desde su estreno en diciembre de 2022, Machos Alfa se ha convertido en un fenómeno de crítica y público, gracias a sus grandes dosis de humor inteligente y la punzante reflexión que realiza sobre la masculinidad contemporánea.

La mejor prueba de ello es que las tres temporadas, estrenadas hasta la fecha, han logrado posicionarse en el Top 10 de Netflix en más de 15 países, llegando a ser la cuarta serie de habla no inglesa más vista de la plataforma a nivel mundial.