No es ningún secreto que 2025 no ha sido un año fácil para la familia de Makoke, ni mucho menos. A pesar de que estaba destinado a ser uno de los más especiales de su vida, ya que la colaboradora de televisión iba a celebrar su boda con su actual pareja, todos los planes se vieron truncados por algo realmente devastador, como es el bache de salud de su nuera, Marina Romero. La mujer de Javier Tudela, y madre de sus dos hijos, ha tenido que experimentar una etapa durísima, en la que las visitas a hospitales se han tornado más frecuentes de lo que deberían. Una situación que mantuvo a toda la familia en vilo, como no podía ser de otra manera. Es por eso que este 2025 no ha sido nada fácil para ninguno de ellos, pero especialmente para Marina Romero. Aun así, en su perfil oficial de Instagram, quiso despedirse del que ha sido «un año agridulce, pero con muchas enseñanzas».

En el clip en cuestión, la nuera de Makoke quiso mostrar algunos vídeos y fotografías que han marcado, en mayor o menor medida, este 2025. Lo que nadie esperaba es que fuese a compartir una impactante imagen desde el hospital, en el que podíamos verla con una vía intravenosa, una gasa en el cuello y los ojos visiblemente enrojecidos e hinchados. Debemos tener en cuenta que, durante todos estos meses, la familia se ha mostrado muy cautelosa a la hora de hablar sobre este asunto, puesto que han preferido sobrellevarlo en la más estricta intimidad. Por eso es más llamativo aún que Marina Romero haya dado este importantísimo paso. Aun así, esta situación es algo que ha marcado un punto de inflexión en ese 2025 que quiso despedir a través de redes sociales. Por lo tanto, por muy impactante que fuese esa imagen, si había un momento para reflejar la dureza de las circunstancias era ese.

«Adiós, 2025, un año agridulce, pero con muchas enseñanzas. Sin duda tengo la mejor pareja y las mejores amistades del mundo. No quiero acabar el año sin agradecerles por todo; amig@s, os amo. 2026, allá vamos, con más fuerzas y ganas que nunca», escribió la cuñada de Anita Matamoros en la mencionada publicación en Instagram. Y añadió: «Gracias a vosotros también por hacerme estar aquí y por todos vuestros mensajes».

De hecho, uno de los mensajes que ha querido destacar en este vídeo recopilatorio es una frase que le acompaña cada día, y es que «vivir es urgente». Es evidente que, en la gran mayoría de ocasiones, hasta que no ocurre un golpe de realidad como una enfermedad de tal gravedad, no se suele valorar las pequeñas cosas.

Por ese mismo motivo, Marina Romero quiere hacer hincapié en ese mensaje y en lo importante que es. Por si fuera poco, hay que recordar que hace aproximadamente cuatro meses que se supo que la joven estaba haciendo frente a una enfermedad, pero se desconoce su diagnóstico médico. Aun así, no ha sido impedimento para que la pareja de Javier Tudela haya tratado de llevar con naturalidad lo sucedido, a lo que ha calificado como «una batalla».