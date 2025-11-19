Última hora del estado de salud de Marina Romero, nuera de Makoke: Anita Matamoros rompe su silencio

No es ningún secreto que la familia de Makoke no está pasando por su mejor momento a nivel personal, ni mucho menos. El pasado mes de agosto, saltaron las alarmas cuando la ex mujer de Kiko Matamoros anunció que había decidido posponer su boda con Gonzalo por problemas de salud de un familiar. Como era de esperar, la colaboradora de televisión quiso tirar de prudencia a la hora de no compartir más detalles al respecto. Así pues, en un primer instante, no se dio a conocer la identidad de esa persona cercana cuya salud se había visto seriamente afectada. A pesar de todo, lo cierto es que no tardó en descubrirse que se trataba de Marina Romero, pareja de su hijo Javier Tudela y madre de sus nietos. Tras haberse hecho público lo sucedido, la propia Makoke confesó que habían pasado por la Clínica Universidad de Navarra y que todo parecía estar controlado.

En las últimas horas, Anita Matamoros ha sido preguntada por el bache que está atravesando su cuñada. Así pues, ante las cámaras de Europa Press, la cuñada de Marina Romero ha querido ser muy cautelosa a la hora de hablar de un asunto tan sumamente delicado. Por lo tanto, aunque no ha querido entrar en detalles, sí que ha querido hacer las siguientes declaraciones: «Está disfrutando de los momentos en familia, que son muy importantes. Cuando te enfrentas a problemas, es donde hay que estar, donde hay que tener la cabeza. Muy unidos y no solo en la Navidad». Acto seguido, la influencer no dudó en hacer una reflexión sobre este duro bache de salud que está atravesando su cuñada: «Con este tipo de cosas te das cuenta de que no necesitamos motivos para celebrar y para estar juntos. La Navidad, un viernes cualquiera y un miércoles también», aseguró.

Lejos de que todo quede ahí, Anita Matamoros hizo saber que, aunque se cancelase por razones obvias, la boda de su madre y Gonzalo va a celebrarse: «Una boda es un motivo de felicidad para todos, y más si somos familia. Va a ser un día que esperamos con más ganas todavía». Acto seguido, fue más allá: «No ha podido ser porque, como decía antes, lo importante en ciertos momentos es la familia y hay que priorizarla».

Los detalles de la operación de Marina Romero, nuera de Makoke

En septiembre, la madre de Javier Tudela se sinceró sobre la última hora del estado de salud de la joven. Así pues, aseguró que había pasado por «la primera etapa» y que se había sometido a una operación que, por fortuna, había sido todo un éxito. Por aquel entonces, aseguró que toda la familia estaba «esperando resultados» y que, hasta que ese momento llegase, iban a disfrutar muchísimo del día a día.

Tras reconocer que la pareja se mostraba profundamente optimista con la dura situación, Makoke volvió a sincerarse: «Es como hay que ser, son gente joven, es que no se puede pedir otra cosa. Hay que cruzar los dedos, que salga todo bien, tenemos la mejor predisposición. Y yo creo que ser positivo y la operación ha salido muy bien».