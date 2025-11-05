La imagen de Marina Romero y Javier Tudela en plena lucha contra su enfermedad

Marina Romero, novia de Javier Tudela, era hasta hace semanas un personaje poco conocido del corazón, aunque forma parte del universo que rodea a Makoke y a Kiko Matamoros, ya que es la pareja de Javier Tudela, hijo de la tertuliana de Telecinco. Para el gran público había pasado desapercibida, aunque cuenta con miles de seguidores en redes sociales, pero su nombre comenzó a sonar después de que su suegra anunciase que aplazaba su boda con Gonzalo, su pareja, prevista para el 12 de septiembre en Ibiza, y que lo hacía por enfermedad de un familiar. Días después, se descubrió que la joven es la que está luchando para recuperarse lo antes posible.

Aunque Javier y su novia no son amigos de los medios de comunicación, sí que son bastante activos en las red, donde sí que van contando poco a poco cómo es su día y se intercambian mensajes de ánimo y esperanza en un momento tan duro. Pese a que no dan más detalles de lo que sucede, Marina aparece con un pañuelo que cubre su cabeza, lo que por desgracia es una pista de lo que está padeciendo.

Pese a que los próximos meses apuntan a ser uno de los más complicados, la pareja prefiere mantenerse firme en su intención de mostrarse lo más positivos posible. La gran ilusión de ellos, en este momento, es sacar adelante su negocio recién inaugurado en el Mercado de Aravaca, un espacio gastronómico que está situado en una de las mejores zonas de Madrid. Allí se ha podido ver a la propia Makoke, además de otros miembros de la familia como Anita Matamoros para dar apoyo y difusión a este proyecto.

En mitad de estos momentos tan complejos, la pareja ha sacado ganar para comenzar a pensar en la Navidad, por eso han comenzado a sacar de los cajones los adornos una vez ha terminado Halloween. En una foto compartida por Tudela, Marina sale sosteniendo una enorme piruleta navideña en lo que parece un gesto para encontrar el lugar perfecto donde colocarla en el árbol.

«Sí, un mes antes», admitía el hijo de Makoke, así dejaba claro que sabe perfectamente que se están adelantando mucho a la llegada de las fechas navideñas, pero eso puede ser un gran momento para la pareja. Para seguir ambientando, Marina también ha compartido en su cuenta de Instagram fotos en las que enseñaba la decoración que estaban poniendo.

Como ya contamos en Happy FM hace unos días, de la situación de la nuera de Makoke apenas hay novedades. La ex de Kiko Matamoros prefiere guardar silencio y dejar que sean ellos los que comuniquen alguna información. «Está todo bien y no te puedo decir más, porque a mí no me concierne decirlo», así evitaba ante las cámaras del programa Fiesta dar más detalles de lo sucedido.