Ni por la cena ni por el alcohol: el motivo por el que las resacas en España son únicas

Las resacas en España son las más grandes que existen, no tienen rival y nos los explica un extranjero. Llegar a España es darse cuenta desde fuera que vivimos en un país en el que realmente el alcohol puede llegar a unos niveles de lo más especiales. Hay bares en los que a las 9 de la mañana hay personas bebiendo una cerveza o acompañando el bocata de jamón serrano de una copa de vino.

En otros países empiezan la jornada con un café o un té y acaba sorprendiendo que el español no duda en pedir su bebida de referencia a la hora de picotear algo, aunque sean las 9 de la mañana. Es algo que desde fuera sorprende, pero hay un elemento que les puede generar más de una sorpresa inesperada. En especial cuando se trata de salir de fiesta, la máxima expresión de la alegría, el baile, pero también el consumo de un alcohol, que es más recurrente en estos días en los que se sale de casa para disfrutar de las amistades. El motivo por el que les resacas en España son únicas, nos lo explica este extranjero.

Ni por el alcohol ni por la cena

En España se cena tarde, es algo que ya sabemos y que puede acabar siendo una forma de ver el mundo, es hora de saber qué nos hace tan especiales en un elemento que quizás nos sorprenderá. Comemos muy tarde y eso es algo a lo que cuesta acostumbrarse.

Podemos cenar a las 10 de la noche, cuando media Europa está ya durmiendo o ha cenado hace horas. Es una manera de alargar el día y de hacerlo con base en unas rutinas y actividades que son las que marcan estos horarios. En especial, un horario de trabajo que quizás nos hace salir del trabajo a las 8 o 9 de la noche o incluso más tarde.

Cualquiera que trabaje en una tienda o supermercado, se enfrenta a este turno de tarde que empieza cuando para muchos europeos empiezan a preparar la cena. Algo que hay que tener en consideración en estos días en los que nos miran con otros ojos.

Es importante saber qué es lo que hace que la resaca en España sea tan importante, quizás esté relacionada con estos horarios que la hacen más larga.

Este es el motivo por el que las resacas en España son únicas

Las resacas en España pueden ser únicas, en especial, si tenemos en consideración este motivo por el que pueden acabar siendo una auténtica revolución. Cuando llegan desde fuera y pueden acabar haciéndonos ver que somos los que más tarde cerramos.

A las 7 de la mañana una discoteca cierra, algo que quizás nos puede sorprender, pero es, en esencia, una manera de ver como el mundo cambiará por completo al llegar a España. Estos días en los que cada elemento cuenta y pueden acabar siendo la antesala de algo más.

Este infuencer ha explicado en redes sociales, Davide Militano: «Cuando sales de fiesta, lo de siempre: vas a cenar, luego a un pub, tomas algo y finalmente a la discoteca. Pero a las cuatro de la mañana te cierran, por lo menos en Sicilia». En España a las 7 de la mañana siguen abiertas.

Los expertos de Supercash nos explican en su blog los horarios de la Comunidad de Madrid, como ejemplo del tiempo que los locales de ocio pueden permanecer abiertos. En la Comunidad de Madrid, según indica su normativa legislativa, los horarios de cierre y apertura de los locales y establecimientos se determinan por Orden del consejero competente en materia de Espectáculos públicos y Actividades recreativas”. Así, está permitido abrir de 10.00 a 2.00 horas, aunque puede ser de media hora más fines de semana y festivos.

Aquí algunos horarios específicos según el tipo de establecimiento:

Cafés-espectáculo: 13:00 – 5:30

Salas de fiestas: 13:00 – 5:30

Restaurantes-espectáculo: 13:00 – 5:30

Discotecas y salas de baile: 17:00 – 5:30

Bares especiales: 12:00 – 3:00

Tabernas y bodegas: 10:00 – 2:00

Cafeterías, bares, cafés-bares: 6:00 – 2:00

Chocolaterías, heladerías, salones de té: 8:00 – 1:00

Restaurantes, autoservicios de restauración: 10:00 – 2:00

Salones de banquetes: 10:00 – 3:00

Por lo que, podemos empezar desde la tarde, hasta ver salir el sol, algo que no pasa en otros países. En España estamos muy por encima de la media y lo descubrimos con la llegada de esta resaca que con un plato de tortilla de patatas o unos churros con chocolate, cuando abren de nuevo los bares, siempre se pasa mejor.

Este italiano se ha topado con los europeos que más opciones de fiesta tienen y por la que también reciben más visitas. Todo un logro que es casi imposible de igualar.