El sitio secreto de tu lavadora en el que están todos los calcetines que has perdido: así es cómo puedes encontrarlos

Los calcetines pueden acabar convirtiéndose en la fuente de descubrimiento de este tipo de detalles que son un auténtico misterio. A veces vamos perdiendo calcetines que no es que desaparezcan, sino que simplemente deberemos tener en consideración algunos detalles esenciales.

Los expertos de Socksmarket nos dicen que: «Existe respuesta a la gran incógnita, razones lógicas acerca de este mito o leyenda, aunque todos sabemos en el fondo que es más divertido seguir creyendo que la lavadora se come los calcetines e imaginar los sitios recónditos dentro de ella a donde estos van a parar. Cuando somos adultos, nos intriga saber por qué en ocasiones es un solo calcetín el que se ha perdido. La vida misma nos plantea que hay tres razones lógicas y esenciales por las que podemos extraviar un calcetín. La primera razón es porque se quedan escondidos entre algunas otras prendas que hemos lavado al mismo tiempo y a la hora de tender la ropa fuera de las ventanas, al sacudir las prendas, caen al suelo de fuera sin darnos cuenta. La segunda razón es que se pueden ir colando en el caucho situado en la puerta de las lavadoras, sobre todo cuando los calcetines son pequeños y así van desapareciendo misteriosamente durante los años. La tercera razón es que también se pueden colar entre los tambores exteriores e interiores de nuestras lavadoras. Por lo que seguramente, si abrieramos la lavadora y la destripásemos por partes, encontraríamos más de un calcetín desaparecido».

Desde ElectroBandt nos dan una serie de consejos que deberemos tener en consideración para no perder los calcetines en la lavadora:

Mantenlos unidos por parejas. Puedes atarlos o meter uno dentro de otro, así no se separarán durante el lavado. También puedes encontrar clips y botones especiales, es la mejor opción para que no se desparejen.

Lleva siempre un control. Asegúrate de que cada calcetín entra con su compañero en la lavadora y lo mismo al sacarlos. Muchas veces se quedan sin darnos cuenta dentro de la lavadora, pegados al tambor, o se cuelan dentro de prendas de mayor tamaño. Sacude bien las sábanas y revisa los pantalones, por si se han quedado dentro.

Utiliza una bolsa de ropa sucia sólo para calcetines. Así será más fácil localizar todos los pares de calcetines, pues muchas veces se mezclan con el resto de ropa sucia y hay que rebuscar para localizarlos todos.

Revisa dentro de la lavadora. Muchos calcetines quedan atrapados en la goma del tambor, durante el centrifugado, o simplemente se quedan pegados a la pared del tambor.

Tiéndelos juntos-A la hora de poner a secar los calcetines es aconsejable hacerlo por parejas. Si descubres que alguno está desparejado es un buen momento para buscar al compañero. Puede haber quedado en la lavadora o en el cesto de la ropa sucia. Asegúrate de meterlo en la siguiente colada y guardar el que ya esté limpio en un lugar seguro (y que recuerdes).