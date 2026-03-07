Adiós al canapé en los dormitorios modernos: por qué los expertos solo recomiendan camas con patas ahora

A la hora de elegir las camas, tenemos en cuenta muchísimos factores, como el espacio disponible, el estilo de decoración o nuestros propios gustos y preferencias personales. Sin embargo, solemos pasar por alto el sistema de climatización, lo cual es un gran error. Cada vez son más los hogares que optan por el suelo radiante, el cual transmite el calor a través del suelo y funciona por radiación térmica, es decir, eleva la temperatura desde el suelo hasta la habitación.

Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos este sistema y queremos elegir una cama con canapé? Al estar la base completamente sellada, el calor se queda retenido, reduciendo la eficiencia del suelo radiante y generando donde el circuito trabaja sin ofrecer ningún confort térmico. En este caso, los expertos son muy claros: las camas con patas, aunque no estén tan de moda como las camas con canapé, son la mejor alternativa para que el aire pueda circular como es debido.

Las camas que recomiendan los expertos para un descanso reparador

Cuando tenemos suelo radiante en casa, elegir bien el tipo de cama es muchísimo más importante de lo que parece. ¿Canapé abatible o patas? Desde el punto de vista térmico, de mantenimiento y de ventilación, la segunda opción aporta varias ventajas claras. En primer lugar, permite que el calor se distribuya de manera uniforme desde el suelo hacia arriba. Cuando colocamos un canapé con base cerrada apoyada directamente sobre el suelo, creamos una barrera térmica que impide que el calor se distribuya como es debido. En cambio, una cama con patas deja espacio entre el suelo y la estructura, y el aire caliente puede fluir sin obstáculos.

Otra ventaja a considerar tiene que ver con la ventilación del colchón y, por ende, con su durabilidad. Los colchones necesitan «respirar» para evitar que se acumule humedad y, con ella, aparezcan los temidos hongos y malos olores. En un canapé cerrado, la base suele ser compacta y el espacio interior queda sellado, reduciendo la circulación del aire. En cambio, cuando elegimos una cama con patas, el aire puede circular por debajo del somier y del colchón, lo que ayuda a mantenerlo seco y en perfecto estado durante más tiempo.

Desde el punto de vista de la limpieza, las camas con patas también ofrecen ventajas muy interesantes. Al tener espacio libre debajo de la estructura, podemos pasar la aspiradora una o dos veces por semana. En cambio, en un canapé cuya base se apoya directamente en el suelo, el polvo y la suciedad se acumulan alrededor del perímetro y es mucho más complicado acceder para limpiar. En este contexto, es importante recordar que mantener una higiene adecuada en el dormitorio es clave para evitar los ácaros, que pueden empeorar las alergias y los problemas respiratorios de muchas personas.

Otro aspecto a destacar es la sensación de amplitud que ofrecen las camas con patas. Al quedar un espacio libre entre la cama y el suelo, el dormitorio parece más espacioso. Este efecto se intensifica en habitaciones pequeñas, donde cada detalle influye en la percepción del espacio.

Al igual que los expertos no recomiendan las camas con canapé en aquellas viviendas con suelo radiante, se aplica el mismo principio para cualquier elemento que bloquee grandes superficies del suelo, como un sofá XXL. Cuanto más libre esté la superficie, mejor funcionará el sistema de calefacción.

Consejos prácticos

Elegir una buena cama es una decisión importante, ya que influye directamente en la calidad del descanso y, a largo plazo, en la salud.