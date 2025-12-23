Éste es el error que cometemos todos en España y que estropea el lavavajillas: lo dicen los fontaneros

Los fontaneros explican el error que cometemos todos en España y que estropea el lavavajillas, una herramienta esencial que deberemos cuidar al máximo. Estamos ante una serie de cambios destacados que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia en la forma de preparar el lavavajillas que, sin duda alguna, debe empezar a ser una tendencia esencial en estas últimas jornadas que tenemos por delante.

Lo dicen los fontaneros

Puedes estropear el lavavajillas sin saberlo con este error

Los expertos de Factor Energia nos dan una serie de detalles que serán esenciales y que pueden ayudarnos a conseguir aquello que necesitamos. Los errores que cometemos pueden afectar a la vida de un lavavajillas de la que dependemos:

Utilizar mucho detergente. Aunque lo de poner grandes cantidades de jabón suene tentador, debes saber que es contraproducente, igual que ocurre con la lavadora. Si es un problema de calidad, será mejor que cambies de jabón.

Ojo con la tapa del jabón. Por obvio que parezca, controla que no quede la tapa abierta. Si no puedes cerrarla, puede que hayas puesto demasiado detergente, así que será mejor que revises el manual del electrodoméstico para comprobar cuál es la cantidad ideal.

Usa SOLO detergente para lavavajillas. “Me he quedado sin, así que usaré Fairy”. No. Usar un jabón normal, por más que sea para platos, solo creará exceso de espuma.

Creer el anuncio de la tele. Todos hemos visto esos anuncios que prometen sacar reluciente una bandeja con lasaña incrustada. A menos que quieras desatascar el lavavajillas y lavar dos veces, te recomendamos que pases el cepillo antes de meter las cosas a lavar; el lavavajillas lava, no desincrusta.

No tener en cuenta las aguas duras. Según la zona en que residas habrá más o menos cal, así que independientemente de eso porque más vale prevenir que curar, puedes añadir, una vez al mes, un poco de bicarbonato de sodio al detergente.

Manchas en las copas. Si los vasos y copas salen manchados, además del consejo anterior, te recomendamos que busques un detergente específico. Además, ten en cuenta los consejos para cargar el lavavajillas de forma eficiente.

Sobrecargar el lavavajillas. Nunca llenes demasiado el lavavajillas porque es contraproducente. Deja espacio entre plato y plato y evitarás, en especial con vasos y copas, que se rompan.

A partir de ahora podrás poner el lavavajillas con total seguridad posible, sin cometer estos errores.