Muchos ni saben que existe este botón del lavavajillas pero es muy práctico y te cambiará la vida

El lavavajillas es un electrodoméstico indispensable en las cocinas modernas. Sin embargo, la mayoría de las familias lo utilizan siempre de la misma manera, sin prestar atención a las funciones extra que ofrecen los modelos de última generación. Esto quiere decir que hay una serie de botones que, a pesar de su practicidad, pasan completamente desapercibidos. Entre ellos, uno de los más útiles y que muy pocas personas conocen es el de «Secado Extra».

«Puedes pulsar este botón si quieres que el lavavajillas haga un secado especialmente cuidadoso», explica la OCU. Esta función eleva la temperatura del enjuague final para que la humedad se evapore más rápido y los utensilios se sequen más rápido. De esta forma, se evita una situación tan habitual como frustrante: los platos no tienen gotas resbalando por los bordes, los vasos no acumulan condensación en el fondo y las tapas de los tuppers salen completamente secas.

Secado Extra: la función del lavavajillas que desconocías

Esta función puede aparecer con nombres como Dry+, Extra Dry, Extended Dry, Pro Dry o Secado Intensivo, pero en el significado siempre es el mismo. Y aunque no es nuevo ni exclusivo de modelos de alta gama, es sorprendente la cantidad de familias que nunca la han utilizado… o que ni siquiera saben que existe.

Antes de hablar de esta función, lo primero es entender por qué incluso los lavavajillas más modernos tienden a dejar humedad en los utensilios. No es un fallo ni un defecto de fábrica; al contrario, es una consecuencia de cómo han evolucionado estos electrodomésticos en los últimos años.

En primer lugar, los modelos actuales deben cumplir una serie de normas relacionadas con el ahorro energético. Esto se traduce en un menor consumo de agua caliente, ciclos eco más largos pero más fríos y procesos más cortos. Teniendo todo esto en cuenta, el resultado es evidente: si hay menos calor dentro del electrodoméstico, los utensilios se secarán peor.

En el caso de los tuppers, es prácticamente imposible que salgan secos, ya que el plástico no retiene el calor como lo hace el vidrio o el metal. Como no se calienta lo suficiente, no contribuye al proceso de evaporación. De hecho, muchas veces empeora la humedad dentro del lavavajillas. A esto hay que sumar que los programas rápidos son muy útiles para tener los platos y vasos limpios en poco tiempo, pero sacrifican la fase de secado.

Qué es exactamente el Secado Extra

El Secado Extra es una función complementaria que se puede activar junto con el ciclo de lavado. No cambia la limpieza en sí, sino simplemente la fase final del proceso. El objetivo es eliminar la mayor cantidad posible de humedad, dejando los objetos lo más secos posible al abrir la puerta. Para ello, sube uno o dos grados el agua del último enjuague permite que los platos retengan más calor. Asimismo, el lavavajillas dedica unos minutos extra al final del ciclo únicamente para secado, manteniendo el flujo de aire caliente o aumentando el tiempo de condensación.

Generalmente, el botón suele estar representado por un icono de gotas con el signo «+», y se ubica junto a las opciones de temperatura.

Mitos y verdades

Con el tiempo, han surgido algunas ideas equivocadas. Veamos cuáles son ciertas y cuáles no.

¿El Secado Extra daña los utensilios de cocina? No. La temperatura extra es mínima y completamente segura.

¿Consume el doble de energía? Consume un poco más, pero no es significativo. Normalmente no supera el 10–15% adicional.

¿Es lo mismo que usar abrillantador? No. El abrillantador complementa el secado, pero no lo sustituye.

El Secado Extra no es un truco nuevo, sino simplemente una función que ha pasado desapercibida durante años. Pero cuando la descubres y la usas por primera vez, notas la diferencia desde el primer ciclo. Además, al acumularse menos humedad dentro del lavavajillas, se reducen los malos olores y los hongos, prolongando la vida útil del electrodoméstico.

Otras funciones

«Los lavavajillas incorporan diversos programas identificados por símbolos que ayudan a adaptar el lavado según la suciedad y el tipo de menaje. El programa ECO es el más eficiente en agua y energía, aunque requiere más tiempo. El suave o de copas trabaja a bajas temperaturas para piezas delicadas, mientras que el de suciedad normal es adecuado para platos habituales a unos 60 °C.

Para ollas muy sucias está el intensivo, que puede llegar a 70 °C. Algunos modelos incluyen zona intensiva, que combina distintas presiones para tratar simultáneamente piezas muy sucias y otras delicadas, así como el programa AUTO, que detecta la carga y ajusta el ciclo. Otras funciones útiles son higiene, para desinfectar con temperaturas superiores a 90 °C; rápido, ideal cuando hay prisa; media carga, que reduce consumos cuando el aparato no está lleno; secado extra, recomendado para plásticos; y autolimpieza, pensada para eliminar grasa y residuos acumulados», explica la OCU.