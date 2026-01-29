La Reina Letizia tampoco se santigua en la misa funeral por las víctimas de Adamuz

La Reina doña Letizia, como es habitual en ella, no se ha santiguado al inicio de la misa funeral por las víctimas del accidente de trenes en Adamuz el pasado 18 de enero.

Han sido varias las ocasiones en que la Reina no se ha persignado en un acto religioso, como en su visita a Westminster Hall, a la capilla ardiente de Isabel II. A su llegada, los monarcas se situaron frente al féretro de la Reina, donde Felipe VI se santiguó, un gesto que no realizó doña Letizia.

Precisamente, el 25 de julio de ese año, la Reina tampoco se santiguó, como sí hicieron su marido y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante la misa celebrada en la catedral de Santiago de Compostela con motivo de la celebración del día del patrón de España. Los Reyes, acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, acudían a Santiago de Compostela para realizar la Ofrenda al Apóstol.

La primera imagen que tenemos de Letizia en la que no se ha santiguado fue en el Año Xacobeo de 2014, tampoco lo hizo en las misas de Pascua en los años 2014, 2016 y 2019. Tampoco durante el aniversario del fallecimiento de la infanta Alicia en 2017. Un año más tarde, en 2018, en el día de Asturias, cuando visitaba junto al Rey y sus hijas la basílica de Covadonga, tampoco se persignó, aunque en este caso, como se encontraba de espaldas en la gruta, apenas se nota que no lo hace.

Los dos últimos actos religiosos en los que no se persignó, antes de la misa del pasado lunes en Santiago de Compostela, fue durante el funeral de la infanta Pilar y el funeral por las víctimas del Covid de 2020. También es cierto que, en casi todas las ocasiones, Letizia suele limitarse a inclinar levemente la cabeza como señal de respeto a la Iglesia católica y sus seguidores.