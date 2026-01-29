Aldama declara al juez que Delcy le dio «un sobre» con información de la financiación del PSOE a través de PDVSA

El empresario Víctor de Aldama declara al juez Santiago Pedraz que la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le dio «un sobre» con información de la financiación del PSOE a través de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Así lo ha asegurado en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional por el caso hidrocarburos en el que se investiga un fraude millonario de IVA a través de la empresa Villafuel.

Víctor de Aldama vuelve a tirar de la manta en los tribunales. El empresario madrileño ha acudido a primera hora de la mañana a la Audiencia Nacional, acompañado de su abogado José Antonio Choclán. El empresario comparece en calidad de investigado por lo que podría negarse a declarar, sin embargo, ha optado por dar explicaciones en sede judicial.

Aldama ha asegurado que Delcy Rodríguez le facilitó «información muy sensible» sobre la financiación del PSOE y que la misma está siendo objeto de investigación, por lo que no puede desvelar la misma. En un atestado policial de la causa ya se aludió a este sobre de PDVSA y se hablaba de financiación del PSOE.

El empresario lleva meses colaborando y pactando con la Fiscalía Anticorrupción. El juez le sacó de prisión provisional por estos motivos tras ser encarcelado por el caso hidrocarburos.

Pagos de Aldama a Ábalos y Koldo

El empresario ha corroborado, además, que le hizo pagos al ministro de Transportes José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García. Ambos están en la prisión de Soto del Real (Madrid) por irregularidades en torno a los contratos de mascarillas.

Víctor de Aldama ha explicado al juez Santiago Pedraz que los pagos se hacían a través de él. No es la primera vez que admite en sede judicial que les pagó comisiones.

Ha asegurado que se facilitó un chalet en la urbanización de La Alcaidesa (Cádiz) para Ábalos cuando se tramitaba la licencia de Villafuel. «Hubo problemas con la tramitación del expediente de Villafuel y mi socio Claudio Rivas decidió el desahucio de La Alcaidesa», ha declarado Aldama. Explica que Rivas fue «muy taxativo» y pidió que se dejase de presionar.

«Carmen Pano me daba dinero»

Víctor de Aldama también ha cargado contra la empresaria Carmen Pano. Ha negado que Pano llevara bolsas de dinero a la sede del PSOE de la calle Ferraz y que, en ningún caso, se las dio él. Carmen Pano está también imputada en el caso hidrocarburos.

Aldama sí ha admitido ante el juez que Pano le dio dinero para la licencia: «Carmen me daba cantidades de dinero que yo entregaba a Ábalos y Koldo para la tramitación del expediente para Have Got Time, fueron en torno a 40.000 o 50.000 euros que se le entregaban a ellos e iban destinados al expediente de Have Got Time».