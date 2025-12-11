La bronca en el Consejo de Ministros por la trama del fuel: “Se ha enfrentado el putero al guapo”

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela una presunta bronca en el Consejo de Ministros comentada en una conversación entre Leonor González, la hija de la empresaria Carmen Pano, con su prometido Natán González a partir de la información que había recibido de Víctor de Aldama.

Así aparece recogido en el último informe de la UCO sobre el caso hidrocarburos, al que ha tenido acceso OKDIARIO y que ha sido remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz.

El Instituto Armado recoge este episodio que tuvo lugar horas después de conocerse el cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez el 10 de julio de 2021: «Víctor de Aldama habló con Leonor María González para tranquilizarles en relación con Villafuel SL, en una conversación que ella comentó posteriormente con Natán González en los siguientes términos: ‘Se ha liado en el Consejo de Ministros’, ‘Nos acaba de llamar Víctor’ Sí?? Se ha enfrentado el putero al guapo. Y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo. Por lo visto, la mitad del partido está con el putero. Y la otra mitad con el guapo. Nos ha llamado para tranquilizarnos, que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha. Que todo sigue adelante’», contó Leonor a Natán sobre la información que le había trasladado Aldama respecto a lo ocurrido supuestamente en el Consejo de Ministros del sábado 10 de julio de 2021.

Acto seguido, a partir de las comunicaciones intervenidas, los agentes precisan que Natán Gonzaléz replicó a su prometida diciéndole: «Desde luego, el putero terminaría de hundir al PSOE». Por su parte, la hija de Carmen Pano concluyó apuntando: «Por si trasciende algo, que estemos tranquilos».

Los agentes del Instituto Armado señalan en este informe a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas como presuntos cabecillas de la trama de hicrocarburos vinculada a Villafuel, indicando que esta red no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La UCO habla así de «una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector».

Los investigadores detallan que, «de forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas».