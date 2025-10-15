La empresaria Carmen Pano ratifica en el Senado que llevó 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE

La empresaria Carmen Pano ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo en el Senado y ha ratificado su declaración ante el Supremo, esto es, que entregó 90.000 euros en bolsas en la sede federal del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

Pano, que está imputada en la causa judicial que investiga el caso hidrocarburos en la Audiencia Nacional, se ha remitido a sus declaraciones en sede judicial y ha rechazado responder a los senadores alegando que hacerlo «puede interferir en mi derecho de defensa, así como en los tiempos de los órganos jurisdiccionales que están investigando estos hechos».

Fue esa información, que Pano suscribió tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional, la que precipitó su citación a petición del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. Primero lo hizo en el Supremo, donde declaró en calidad de testigo en la investigación judicial sobre el caso Koldo, y posteriormente en la Audiencia Nacional, esta vez como imputada en el caso hidrocarburos.

En ambos casos, relató que hizo entrega de 90.000 euros en la sede federal socialista por orden del empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama, una suma que, según dijo, pertenecía a un socio de Aldama, Claudio Rivas.

Pano señaló entonces que recogió el dinero en dos tandas de 45.000 euros cada una y que lo transportó primero en taxi y después en un coche con un conductor al que identificó como otro socio de Rivas.

Es previsible que, debido a su condición de investigada en el caso Hidrocarburos, Pano opte por acogerse a su derecho a no declarar, como ya hicieron en el pasado otros comparecientes citados en la comisión.

A este respecto, el PP asegura que la llegada «de ese dinero en B» a la sede socialista «pudo ser el comienzo de la probable financiación irregular del PSOE, o comenzó antes y Carmen Pano es una más en el carrusel de mordidas en obras públicas y pagos ilegales», según recoge Ep.

Fuentes populares señalan que «ese cargamento de chistorras» forman parte de «un círculo vicioso que empezaba con las mordidas y el dinero ilegal» y que acaba en «regalos, fiestas y prostitución», con el «centro» en la «probable financiación irregular del PSOE».

«El PSOE recibía dinero de origen desconocido y más tarde lo repartía en efectivo entre algunos de sus dirigentes, hoy hemos conocido que entre ellos está Pedro Sánchez», indican, citando el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que reveló pagos en efectivo del PSOE al exministro José Luis Ábalos que, según los investigadores, no cuadran con la información aportada por el partido.

El PP recuerda, además, que la semana próxima están citados los dos últimos gerentes del PSOE, y avanzan que este jueves, la Mesa de la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo en el Senado aprobará la fecha en la que comparecerá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previsiblemente el 30 de octubre.