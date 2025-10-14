El PSOE crea un registro interno para saber qué militantes no van a la manifestación contra Mazón

El PSOE valenciano de la ministra Diana Morant ha enviado una carta con un enlace a los militantes socialistas uno a uno y aportando cada afiliado su nombre y apellidos confirme si irá o no a las movilizaciones contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del próximo día 25 de este mes de octubre. Esa movilización se producirá cuatro días antes de que se cumpla un año de la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024. De facto, se trata de elaborar un registro interno, con el que la dirección socialista podrá saber exactamente, con nombres y apellidos quienes de sus militantes no asistirán a esas movilizaciones. Ya sea en Valencia o en Alicante.

El documento enviado a cada militante socialista por la dirección del partido de Diana Morant está firmado por Vicent Mascarell. Este último, es el secretario de Organización del PSPV. Y es, también, el mismo dirigente que desde el pasado verano ha protagonizado tres episodios, contra el PP de Carlos Mazón, bastante sonados.

Ahora, Vicent Mascarell ha destacado que desde el inicio de la DANA los responsables socialistas en los municipios estuvieron al frente de la emergencia. Y que, eso mismo, fue lo que hizo el Gobierno de España, con Sánchez, Pilar Bernabé y Diana Morant, según ha adelantado Las Provincias. «No ha habido justicia, ni reparación, ni memoria para quienes más sufrieron», señala Mascarell.

Mascarell manifiesta en la misiva que lo único que han recibido las víctimas de Mazón ha sido «silencio, desinterés y desprecio». Si bien, se da la circunstancia de que las ayudas a los afectados están llegando mucho más rápidas desde la Generalitat Valenciana que desde el Gobierno de Sánchez y que Mazón sí se ha reunido tanto con asociaciones de víctimas, como con esas mismas víctimas, individualmente.

Vicent Mascarell es el mismo dirigente socialista que este verano atribuyó al PP el ataque a una sede del PSPV en Valencia. El citado ataque se produjo en la madrugada del domingo 6 de julio. Y, con posterioridad, Juventud Combativa reivindicó la autoría de los hechos de aquella madrugada. Es decir, que no fue el PP, al que había responsabilizado adel citado ataque a la sede socialista.

Posteriormente, en septiembre, Vicent Mascarell subió un mensaje a través de su perfil de X, antes Twitter, en referencia a la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la procesión cívica prevista para el 9 d’Octubre, el Día de la Comunidad Valenciana: «Difícilmente puede ser cívica una procesión con Mazón presente», dejó escrito Mascarell en un mensaje aún más extenso. Esa procesión cívica no se llegó a celebrar, porque la DANA obligó a la suspensión de los actos de aquella jornada en Valencia.

También, acusó a una diputada valenciana con síndrome de Down, la parlamentaria del PP Mar Galcerán, de tener «la mente sucia» en una publicación, también, en su perfil de la red social X, antes Twitter. Vicent Mascarell borró más tarde ese tuit. Y terminó por disculparse con otra publicación.

Ahora, es también él quien firma la carta que incluye el formulario para el que la dirección socialista pide la confirmación de asistencia de cada militante a la manifestación contra Carlos Mazón, con nombre y apellidos.