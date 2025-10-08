Morant da 132.000 € menos a la Academia Valenciana de la Lengua que a las gallega, catalana y vasca

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que dirige la también secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha subvencionado a la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) con 198.000 euros. Una cantidad que no alcanza los 200.000 euros que la propia ministra adelantó que sería la subvención, Y que, además, es 132.000 euros inferior las cuantías de 330.000 euros concedidas por ese mismo Ministerio de Diana Morant y en esa misma convocatoria a otras tres tres entidades: una catalana, otra vasca y, una tercera, otra gallega. Es decir, de las otras tres lenguas cooficiales en sus respectivas Comunidades. En concreto, el Ministerio de Diana Morant ha concedido 330.000 euros a la Real Academia de la Lengua Vasca, 330.170 a la Real Academia Galega. Y 330.170 euros concedidos, en este caso, al Institut d’Estudis Catalans. A la Academia Valenciana de la Lengua, le han correspondido 198.000. Por tanto, 132.000 euros menos que a las otras tres.

Además, el Ministerio de Diana Morant ha concedido 47.000 euros menos en esta misma convocatoria que a otra sociedad vasca: la de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza, a la que el Ministerio de Diana Morant le destina ahora otros 245.000 euros.

Estas subvenciones del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se dirigen a entidades relacionadas con la investigación y el conocimiento. Y a ellas se destina un total de 1,8 millones de euros. De ese dinero, un total de 990.000 euros, algo más de la mitad, se lo reparten las tres entidades vasca, catalana y gallega antes citadas.

Pero, además, como se ha dicho, a la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza, se le destinan otros 245.000 euros. y a Jakiunde, también vasca, otros 96.800 euros. Y a Iura Vasconiae, otros 50.000 euros. Lo mismo ocurre con Cataluña, donde al citado Institut d’Estudis Catalans ha que sumarle al Institut d’Estudis Aranesi, con otros 30.000 euros. Al margen de todas estas queda la Academia de la Lengua Asturiana, con 50.000 euros.

Es decir, que del montante total de estas ayudas del Ministerio de Diana Morant, que totalizan la cantidad de 1,8 millones de euros, las entidades vascas se reparten más de un tercio: 721.800 euros. Las catalanas, 360.000 euros. Y la única gallega, otros 330.000 euros. En tanto que la Academia Valenciana de la Lengua obtiene una cuantía menor comparada con las otras tres lenguas: en concreto, un total de 198.000 euros.

La ministra había avanzado el pasado 11 de septiembre que el Gobierno «entra a reconocer la AVL y a fortalecerla». Pero lo cierto es que le ha concedido una cuantía alejada de las ayudas a catalán, vasco y gallego. Según Morant, el año que viene le dará 338.000 euros. Pero, eso está por llegar.