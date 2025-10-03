Diana Morant pide disculpas a la diputada del PP con síndrome de Down «si se ha sentido ofendida»

La secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, ha pedido este viernes en nombre propio y en el de su secretario de Organización, Vicent Mascarella, «disculpas sinceras» a Mar Galcerán, la diputada autonómica del PP con síndrome de Down, a la que el citado Vicent Mascarell acusó en un comentario en la red social X, antes Twitter, de tener «la mente sucia». Morant, no obstante, ha añadido que «si la diputada se ha sentido herida, le pedimos disculpas sinceras». Una coletilla que estaba de más tras ver no sólo la expresión de la propia diputada, sino las reacciones que había provocado el comentario de Vicent Mascarell durante todo este jueves dentro y fuera del ámbito político. No obstante, Vicent Mascarell no ha dimitido ni ha sido destituido por Diana Morant, como reclamaba el PP.

En concreto, Diana Morant, ha manifestado a este respecto que: «Mi secretario de Organización y yo pedimos disculpas. Ya lo hicimos ayer. Y nuestras disculpas son sinceras. Así, que esperemos que, si la diputada se ha sentido herida, le pedimos disculpas sinceras».

Además, la secretaria general de los socialistas valencianos, que ha sido reprobada por las Cortes Valencianas y el Ayuntamiento de Valencia por llamar catalán al valenciano, ha considerado una «provocación» que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, asiste a la procesión cívica del 9 d’Octubre, el Día de la Comunidad Valenciana.

Diana Morant ha efectuado estas manifestaciones en presencia, precisamente, como se ha dicho, de su secretario de Organización, Vicent Mascarell. Este último, es el mismo que este jueves, además de lo manifestado a la diputada del PP, dejó escrito en su perfil de X, una afirmación que sonó a una velada intimidación: «Difícilmente puede ser cívica una procesión con Mazón presente».

Lejos de marcar distancia con Vicent Mascarell, Diana Morant ha seguido la misma senda que su responsable de Organización en lo referente a la procesión cívica. De hecho, Diana Morant ha llegado a significar que la presencia del presidente de la Generalitat es «una provocación a la ciudadanía».

Diana Morant se ha manifestado en valenciano. Si bien, ella misma había sostenido días atrás que «todos nos tenemos que ver incluidos cuando se habla catalán» y que la denominación valenciano/catalán «es la correcta». Aquellas palabras han generado que tanto las Cortes Valencianas como el Ayuntamiento de Valencia hayan reprobado a la ministra y responsable socialista.