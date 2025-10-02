Tellado pide el «cese inmediato» del 2 de Morant por sus «declaraciones repugnantes contra una diputada»

El secretario general del PP de Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, ha exigido a la secretaría general de los socialistas valencianos, Diana Morant, el “cese inmediato” de su número 2, el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, “por unas declaraciones repugnantes e inaceptables contra la diputada del PP”. En concreto, Vicent Mascarell acusó a la diputada del PP en las Cortes Valencianas con síndrome de Down, Mar Galcerán, de tener «la mente sucia” en un comentario sobre una publicación en el perfil del dirigente socialista.

Miguel Tellado se ha manifestado así en una publicación en su propio perfil de X, antes Twitter. En ese mensaje, el dirigente popular concede todo el respaldo del partido a la diputada de modo expreso: “Mar, tienes todo el apoyo de la familia del PP. Gracias por tu trabajo y por ser un ejemplo de superación, determinación y compromiso real con la igualdad”, manifiesta Tellado en su publicación.

Antes, Miguel Tellado manifiesta también que: «El PSOE demuestra una vez más su podredumbre moral y su sectarismo sin límites». Y agrega que: «No todo vale en política».

Los hechos a que hace referencia Miguel Tellado se han producido en un tuit que, más tarde, Vicent Mascarell ha terminado borrando. Para luego, en otra publicación, disculparse con la diputada. Todo ello, en la mañana de este jueves.

El presidente de la Generalitat Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha considerado el mensaje de Vicent Mascarell de tan extrema gravedad que los ha puesto en conocimiento del Pleno de las Cortes Valencianas ante el que comparecía a las 10:00 horas, en la sesión de control parlamentario.

A partir de ahí, las reacciones en apoyo a Mar Galceran se han sucedido, a la vez que lo hacían las exigencias de dimisión de Vicent Mascarell. Diana Morant no se ha manifestado respecto al tuit de su número 2.

Desde que se han conocido los hechos, numerosos responsables del PP han salido en apoyo de Mar Galceran. Entre ellos Alicia García, portavoz del PP en el Senado o incluso Nuevas Generaciones España, la organización juvenil de los populares, que reclaman, también la dimisión del 2 de Diana Morant.