Mario Vaquerizo dice esto sobre las personas que odian la Navidad y se lía la mundial

Mario Vaquerizo ha vuelto a situarse en el centro de la conversación pública a pocos días de cerrar 2025. El colaborador, cantante y marido de la artista Alaska ha generado una intensa polémica a raíz de una columna publicada en un conocido diario, en la que reflexiona abiertamente sobre la Navidad y, en especial, sobre quienes manifiestan un rechazo frontal hacia estas celebraciones.

No es la primera vez que Vaquerizo provoca reacciones encontradas con sus opiniones. Sin embargo, en esta ocasión sus palabras han tenido una repercusión especialmente amplia, alimentando un debate que va más allá de lo festivo y que conecta con cuestiones sociales, culturales y emocionales profundamente arraigadas.

En el artículo que estamos tratando, Mario Vaquerizo no oculta su afinidad con la Navidad y explica con claridad el motivo de su posicionamiento. A sus 51 años, asegura que sigue viviendo estas fechas con la misma intensidad que cuando era más joven, reivindicando sin complejos el espíritu navideño y los rituales asociados a él. Para Vaquerizo, la Navidad tiene un leitmotiv muy concreto: reunirse, salir, reencontrarse, consumir y regalar.

Lejos de considerar problemáticos estos elementos, el colaborador lanza una pregunta directa a sus lectores: «¿Qué hay de malo en todo eso?». Desde su punto de vista, existe un ataque constante e injustificado a la Navidad como concepto, una crítica que, según él, se ha normalizado en el discurso público de los últimos años.

La polémica frase de Mario Vaquerizo

El momento más controvertido del texto llega cuando Mario Vaquerizo afirma en El Mundo: «No entiendo a aquellos que odian la Navidad, pero no tienen problema en que sea festivo el día del nacimiento del Niño Jesús». Esta reflexión, formulada en tono crítico, ha sido interpretada por muchos lectores como una descalificación directa hacia quienes no comparten la tradición navideña, independientemente de sus motivos personales, ideológicos o emocionales.

La frase se difundió rápidamente en redes sociales y generó una cascada de reacciones, tanto de apoyo como de rechazo. Mientras algunos celebraron su defensa sin matices de las tradiciones, otros consideraron que el planteamiento simplificaba una realidad mucho más compleja.

En otro de los pasajes más comentados de la columna, Mario Vaquerizo profundiza en su interpretación del rechazo a la Navidad. «Siempre he pensado que las personas que manifiestan ese rechazo tan atroz a las celebraciones navideñas, o están solas, o quieren estarlo», escribe. Añade, no obstante, que no ve ningún problema en ello, siempre que no se «quite la ilusión» a quienes disfrutan intensamente de estas fechas.

Este razonamiento ha sido uno de los principales focos de crítica, ya que numerosos usuarios han señalado que el rechazo a la Navidad puede responder a motivos muy diversos, como experiencias personales dolorosas, problemas familiares, precariedad económica o simplemente una preferencia por no participar en celebraciones.

Mario Vaquerizo opina sin tapujos

Mario Vaquerizo también dedica parte de su texto a describir aquello que más disfruta de estas fechas: las calles iluminadas «hasta la saciedad», los escaparates decorados de los centros comerciales y el ambiente general de consumo y celebración. Reconoce que tiene amigos que detestan este periodo del año, pero asegura que siempre les formula la misma pregunta: «¿Por qué?».

En su respuesta, vuelve a insistir en que el problema no es la Navidad en sí, sino la falta de compañía o de ganas de celebrarla. Para él, tanto la familia «impuesta» como la «elegida» cumplen una función esencial en estas fechas, que concibe como un momento clave para el reencuentro y la convivencia.

La columna concluye con una defensa explícita de los rituales navideños más clásicos: las compras de última hora, las meriendas abundantes, el roscón de Reyes y la apertura de regalos. Vaquerizo se pregunta si todo ello no produce felicidad y responde desde su experiencia personal: a él, sí, y mucha. Por ese motivo, afirma su deseo de seguir «perpetuando la tradición navideña».

Más allá de la figura de Mario Vaquerizo, la polémica reabre un debate recurrente en la sociedad: el lugar que ocupa la Navidad en un contexto cada vez más plural y diverso. Sus palabras han puesto sobre la mesa cuestiones como el peso de la tradición, la presión social asociada a estas fechas y el derecho a vivirlas de una determinada manera.

Como suele ocurrir con las opiniones del artista, sus declaraciones no han pasado desapercibidas y han vuelto a confirmar que la Navidad, lejos de ser solo una celebración festiva, sigue siendo un terreno sensible en el que conviven entusiasmo, rechazo y visiones muy distintas sobre cómo y por qué celebrarla.