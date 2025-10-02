La velada amenaza del 2 de Morant: «Difícilmente puede ser cívica una procesión con Mazón presente»

Por si no fueran pocas las dudas acerca de la continuidad del liderazgo de la ministra de Innovación, Ciencia y Universidades, Diana Morant, al frente del PSOE valenciano, su número 2 y secretario de Organización, Vicent Mascarell, la ha vuelto a liar con un mensaje a través de su perfil de X, antes Twitter, que ha sonado a una velada intimidación y que hace referencia a la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la procesión cívica del próximo 9 d’Octubre, el Día de la Comunidad Valenciana: «Difícilmente puede ser cívica una procesión con Mazón presente», ha dejado escrito Mascarell en un mensaje aún más extenso.

La reacción del PP no se ha hecho esperar. El diputado autonómico alcoyano Fernando Pastor ha respondido a la publicación de Vicent Mascarell: «Los de la kale borroka no cabéis el 9 d’Octubre. Llamar a la violencia durante la procesión de la señera es inaceptable».

En concreto, el mensaje completo del número 2 de Diana Morant en el PSOE valenciano, ha sido el siguiente: «Difícilmente puede ser cívica una procesión con Mazón presente, un presidente que desprecia a la ciudadanía, a las víctimas, ensucia el sentido del civismo con su sola presencia».

Este miércoles, en el transcurso de la presentación de la campaña de los actos del 9 d’Octubre, el propio Carlos Mazón ha confirmado su participación en la procesión cívica, que recorre Valencia cada año con motivo del Día de la Comunidad Valenciana: «Estoy convencido de que todo el mundo pondrá de su parte para que sea eso, una procesión cívica».

Vicen Mascarell, implacable con Mazón, es el mismo dirigente socialista que, tal como publicó OKDIARIO este 9 de septiembre, justificó en otra publicación efectuada en sus redes sociales la continuidad del concejal de Seguridad Ciudadana y Fiestas del Ayuntamiento de Moncada, en Valencia, Martín Pérez: «Un concejal socialista que sólo intentaba mediar en la batalla», según el relato de Mascarell en las redes sociales. El edil al que se refería Mascarell, saltó desde el escenario de las fiestas patronales de su localidad contra varios jóvenes que gritaban «Pedro Sánchez, hijo de puta», como se puede ver en un vídeo que ha recorrido España entera.

Y es también quien el pasado mes de julio atribuyó la autoría del ataque a la sede socialista, en Valencia, al PP. El citado ataque, sin embargo, como luego se demostró, no fue perpetrado por el PP, sino por un grupo antisistema, que además lo reivindicó.