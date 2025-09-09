El número 3 de Morant justifica al edil de la pelea en Moncada: «Sólo intentaba mediar en la batalla»

El número 3 de la dirección del PSOE valenciano de Diana Morant, Vicent Mascarell, ha justificado en una publicación efectuada en sus redes sociales la continuidad del concejal de Seguridad Ciudadana y Fiestas del Ayuntamiento de Moncada, en Valencia, Martín Pérez: «Un concejal socialista que sólo intentaba mediar en la batalla», según el relato de Mascarell en las redes sociales. El edil al que se refiere Mascarell, saltó desde el escenario de las fiestas patronales de su localidad contra varios jóvenes que gritaban «Pedro Sánchez, hijo de puta», como se puede ver en un vídeo que ha recorrido España entera.

El PSOE valenciano parece dispuesto a aguantar contra viento y marea a Martín Pérez, a la espera que las reiteradas reclamaciones para que dimita, que se suceden desde toda la oposición, terminen por acallarse de puro agotamiento. El vídeo con el concejal saltando desde el escenario, publicado por OKDIARIO, en las fiestas de Moncada ha dejado perpleja a media España.

Sin embargo, el PSOE valenciano sólo ve motivos para mantener a su edil y no para reclamarse el acta de concejal. De hecho, la comprensión de Vicent Mascarell hacia su compañero el concejal socialista no es la misma que para los jóvenes que en aquel momento estaban donde se produjeron los hechos. A estos últimos, es a los que el número 3 de Diana Morant tilda de «fachas gritando PS, hijo de puta», en su publicación.

En concreto, en su publicación, Vicent Mascarell también, critica al secretario general del PP, Miguel Tellado. Pero su tono se suaviza notablemente cuando se trata de hablar del concejal implicado en los hechos. En concreto, Vicent Mascarell afirma en su publicación: «Un Tellado que nos quiere en fosas, PP y Vox incitando al odio, unos fachas gritando PS, hijo de puta… y un concejal socialista que sólo intenta mediar en la batalla. No hay pruebas ni denuncias contra él. Nuestro apoyo es claro».

Si bien el número 3 de los socialistas valencianos sostiene en su publicación que «no hay pruebas ni denuncias contra él», en referencia al citado edil, y concluye afirmando que «nuestro apoyo es claro», lo cierto es que tal como ha publicado OKDIARIO este lunes, la Guardia Civil sí ha abierto diligencias al concejal Martín Pérez, por supuestos desórdenes públicos. Y los grupos municipales en la oposición en el Consistorio le han reclamado la dimisión.

Hasta el momento, Diana Morant, que como se ha dicho es la secretaria general de los socialistas valencianos, no se ha manifestado sobre este incidente. Es decir, que no ha condenado los hechos y, que se sepa, no ha pedido explicaciones al concejal y ni mucho menos le ha instado a dimitir. Se da la circunstancia de que el edil del municipio valenciano de Moncada, que protagonizó los hechos, es el marido de la alcaldesa, también socialista, de ese mismo municipio, Amparo Orts.