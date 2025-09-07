Un concejal del PSOE de Moncada agrede a varios jóvenes por gritar «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!»

El concejal de Seguridad Ciudadana y Fiestas del Ayuntamiento de Moncada, Martín Pérez, ha protagonizado una escena lamentable durante las fiestas del municipio valenciano. El edil socialista ha agredido a varios jóvenes que coreaban «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» mientras él hablaba en el escenario.

Los hechos ocurrieron la noche de este sábado, 6 de septiembre, durante los festejos de la citada localidad. El edil hablaba subido en el escenario cuando un numeroso grupo de personas -jóvenes en su mayoría- comenzaron a cantar «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!». Él reaccionó lanzándose desde el escenario contra los adolescentes.

Cómo se aprecia en las imágenes que acompañan a estas líneas, Martín Pérez, que precisamente es el marido de la alcaldesa -Amparo Orts-, se lanzó desde el escenario con la pierna al frente y comenzó agredir a los jóvenes que cantaban. Tras esto, se provocó una gran trifulca y varias personas tuvieron que intervenir para separar a los participantes.

Según recoge el diario Levante, Martín Pérez ha asegurado que se lanzó desde el escenario para «poner fin a una pelea que se ha había originado entre jóvenes», pero lo cierto es que en los vídeos no se aprecia que se estuviera desarrollando ninguna pelea, sólo se le ve a él saltando contra los adolescentes con la pierna en alto.

PP y Vox han pedido la dimisión del edil valenciano ante lo que consideran una «una actitud totalmente intolerable».

Unos cánticos cada vez más extendidos

En los últimos meses, el cántico de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» se corea en cientos de celebraciones. Este domingo, por ejemplo, en las fiestas patronales de Cintruénigo (Navarra) -de donde es natural María Chivite- se ha escuchado este sonoro grito.

Minutos antes del tradicional Disparo del cohete desde el balcón de la Casa Consistorial un amplio grupo de jóvenes ha estallado en gritos contra el presidente del Gobierno. Los cánticos han resonado en toda la plaza, interrumpiendo por unos instantes el ambiente previo a la salida del cohete.

Lo mismo ocurrió en el Medusa Sunbeach Festival de Cullera (Valencia) el pasado 9 de agosto. Durante las actuaciones se escucharon gritos dirigidos al presidente socialista que expresaron su rechazo a la gestión del Gobierno.

Algo similar se vivió en la plaza de toros de Granada durante una corrida el pasado mes de julio. El mismo día que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraba en la sede nacional del PSOE, los asistentes a este evento entonaron con fuerza.