El «¡Pedro Sánchez hijo de puta!» cada vez se escucha más en los campos españoles

Pedro Sánchez fue uno de los protagonistas de los cánticos ofensivos que la Liga ha registrado tras esta pasada segunda jornada de la competición doméstica de fútbol. El presidente del Gobierno estuvo en boca de aficionados en el Estadio Olímpico de Sevilla, en el Betis-Alavés, así como en el Carlos Tartiere para el Oviedo-Real Madrid.

Sánchez fue objeto de uno de los cánticos más recurrentes en los últimos meses hacia su persona, «Pedro Sánchez, hijo de puta», insultos que ha recogido la Liga Nacional de Fútbol Profesional en su escrito al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia, donde además de estos referentes al actual presidente del Gobierno, se han recogido otra multitud de ellos, cánticos que incitan «a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante».

Todo comenzó este pasado 22 de agosto en el Betis-Alavés que abría la segunda jornada de Liga. Fue en este encuentro, disputado en La Cartuja ante el inicio de las recientes obras del Benito Villamarín, cuando desde la patronal detectaron que «en el minuto 53 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en los sectores centrales de la grada Gol Sur Tribuna Baja, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico ¡Pedro Sánchez, hijo de puta!».

Quedó la cosa ahí en dicho encuentro pero hubo más días después. Durante el Oviedo-Real Madrid del pasado domingo 24 de agosto, justo antes del inicio del partido, se repetía la historia «Un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada de animación de fondo norte, sector azul, identificados por encima de unas pancartas con los lemas «Los del 94» y «Ultras», entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico Pedro Sánchez, hijo de puta», denuncia la Liga.

Más cánticos en dicho partido, ya que no sólo se denuncian gritos contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, también se entonaron cánticos hacia el Real Madrid y jugadores como Vinicius que recoge la Liga: Puta Real Madrid, puta Real Madrid; Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan, de una puta vez; o Tonto, tonto hacia Vinicius Jr.

Pero no quedó ahí la cosa, la denuncia de la Liga ante el Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia también revela que hubo cántico ofensivos en el Osasuna-Valencia contra el propio Valencia (Puta Valencia, puta Valencia), España y la selección (Puta España y puta selección) o el Zaragoza (La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. Que puto olor, que porquería, con una bomba todo aquello volaría, una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón. El Osasuna que se la goza, viendo quemarse a esa Puta Zaragoza).

Sigue el lío en otros estadios como el Estadio de la Cerámica, en el Villarreal-Girona, con cánticos de Cuadra Fernández, hijo de puta; en Anoeta en el Real Sociedad-Espanyol con gritos de Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan de una puta vez hacia el equipo arbitral o Puta Barça, puta Barça, eh de la afición perica; en el Sánchez Pizjuán durante el Sevilla-Getafe con mucha actividad de Gol Norte