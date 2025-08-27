Sánchez recibió en La Moncloa al empresario que financió con 6.000 € la cátedra de Begoña Gómez

El pasado 14 de mayo, Pedro Sánchez recibió en La Moncloa a José María Torres, presidente de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes). El objetivo de este encuentro, según anunció Presidencia, era abordar «los principales retos de la pequeña y mediana empresa en España, como los avances en competitividad, o el impulso de la digitalización».

Nada tendría de particular si Torres no tuviese una especial vinculación con la cátedra que Begoña Gómez dirigía hasta el curso pasado en la Universidad Complutense de Madrid. El propio Torres fue uno de sus patrocinadores. Como publicó OKDIARIO, aportó 6.000 euros en becas a los alumnos durante la primera edición del máster de Transformación Social Competitiva, en 2020.

La mujer del presidente socialista correspondió este apoyo dando visibilidad a Conpymes, una patronal de nueva creación que fue presentada en mayo de 2021 e impulsada para competir con la CEOE y Cepyme.

El inédito apoyo de Begoña Gómez suscitó entonces una gran polémica. El patrocinio de Torres a la cátedra se había cerrado apenas dos meses antes, en marzo de 2021, de acuerdo a la documentación revelada por OKDIARIO.

Ese respaldo económico se canalizó a través de Numintec -empresa tecnológica fundada por Torres- y se plasmó en una «adenda al convenio de creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva» firmado en octubre de 2020 por la Universidad Complutense de Madrid y los patrocinadores Reale Seguros y la Fundación La Caixa.

Según el acuerdo, Numintec se comprometía a «contribuir al patrocinio» de la cátedra «con una aportación económica de 6.000 euros, a revisar anualmente», para «la concesión de becas en el ámbito formativo en la edición 2020-21 y próximas ediciones de los posgrados que integra la cátedra, para el fomento de la formación a pymes, emprendedores y ONL que apuesten por la profesionalización».

Apoyo de Gómez

Dos meses después de la firma del convenio, Begoña Gómez se implicó personalmente en el apoyo a Conpymes.

En su intervención, el día de la presentación de la nueva patronal, la esposa de Pedro Sánchez incluso reclamó la llegada de fondos UE -repartidos por el Gobierno de su marido- a las pequeñas y medianas empresas.

«Aquí las pymes tienen mucho que decir y tienen que recibir parte de los fondos Next Generation», se quejó Gómez. Al acto acudió también la vicepresidenta Yolanda Díaz, dejando claro así el perfil ideológico de la nueva patronal.

En este tiempo, Torres y Gómez han mantenido una estrecha relación, participando el empresario en actos de la cátedra y ella, en distintos eventos de la organización empresarial.

Igualmente, el Gobierno ha impulsado a esta patronal dándole entrada, el año pasado, en el Consejo Estatal de la PYME y el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.

«Estamos ante un hito histórico después de más de 45 años de democracia. Por primera vez se rompe el monopolio de CEOE-Cepyme como únicos interlocutores de las pymes y autónomos de nuestro país», celebró entonces Torres.