La Guardia Civil abre diligencias por desórdenes públicos al edil socialista de la pelea en Moncada

La Guardia Civil ha abierto diligencias por supuestos desórdenes públicos contra el concejal de Fiestas de la localidad de Moncada, en Valencia, Martín Pérez, según han confirmado a OKDIARIO fuentes del Instituto Armado. Este último, protagonizó una pelea con varios jóvenes que coreaban «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» mientras él hablaba en el escenario, la noche de este sábado 6 de septiembre, en plenas fiestas del citado municipio. A resultas de esos hechos, el Grupo Vox en el Ayuntamiento de Moncada ha reclamado este lunes la dimisión de Martín Pérez.

Moncada es un municipio de poco más de 21.000 habitantes de la provincia de Valencia. Está ubicado en la comarca de la Huerta Norte. Lo gobierna la socialista Amparo Orts. El marido de la alcaldesa es el concejal implicado en la trifulca.

Los hechos acaecidos en Moncada la noche del sábado han tenido repercusión en toda la Comunidad Valenciana tras el vídeo que reflejaba la escena de aquella noche de sábado y que ha publicado por OKDIARIO. Y a resultas de todo ello, la Guardia Civil ha abierto una investigación por supuestos desórdenes públicos contra el concejal socialista implicado, el citado Martíne Pérez.

Según recogía este domingo el diario Levante, Martín Pérez ha asegurado que se lanzó desde el escenario para «poner fin a una pelea que se ha había originado entre jóvenes», pero lo cierto es que en los vídeos no se aprecia que se estuviera desarrollando ninguna pelea, sólo se le ve a él saltando contra los adolescentes con la pierna en alto. Martín Pérez ha solicitado disculpas, pero no ha dimitido. Y eso, precisamente, es lo que le reclama ya Vox, que deje el acta y se vaya.

Vox considera que resulta «inadmisible» que quien ostenta responsabilidades institucionales se vea envuelto en un altercado de estas características, «proyectando una imagen de descontrol y de falta de respeto incompatible con el ejercicio de su cargo». Y exige la «dimisión inmediata» del citado edil.

En caso de que esa dimisión no se produjera, Vox reclama también que sea la alcaldesa, la propia pareja del concejal, quien «proceda a su destitución con efectos inmediatos». La formación de Abascal ha advertido que si el edil de fiestas no da un paso a un lado, «corresponde a la alcaldesa actuar con responsabilidad y cesarlo de inmediato. No hacerlo sería avalar una conducta inaceptable».