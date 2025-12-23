La presencia de Pedro Sánchez en cuatro ciudades para hacer campaña junto al procesado Miguel Ángel Gallardo resultó contraproducente. El PSOE perdió 20 puntos en Plasencia (Cáceres), Cáceres, Villanueva de la Serena (Badajoz) y Mérida (Badajoz). Todos estos municipios son el reflejo de una hecatombe sin precedentes en el PSOE: su peor resultado histórico en democracia en Extremadura, una región que históricamente ha votado a la izquierda.

La situación ha llevado al candidato socialista a presentar su dimisión este lunes en la reunión de la Ejecutiva extremeña ante los malos resultados. El PSOE ha quedado 10 escaños por debajo de lo que hasta ahora era su suelo electoral, los 28 obtenidos por Guillermo Fernández Vara, ex presidente de la Junta, en 2023, y menos de la mitad de lo que llegó a alcanzar en sus mejores años (39 escaños) en una autonomía que había sido su bastión.

Mérida (-20,62 puntos)

La primera ciudad que visitó Sánchez de la mano de Gallardo fue Mérida, el 19 de noviembre. Allí, el secretario general del PSOE inauguró la precampaña de Extremadura, en un acto que tenía que haberse celebrado dos semanas antes, pero que tuvo que aplazarse por las intensas lluvias.

En Mérida, la candidatura de Guillermo Fernández Vara cosechó un 42,06% de los apoyos, lo que le permitió ser la fuerza más votada hace dos años, a 10 puntos de los populares de María Guardiola. Sin embargo, ahora la papeleta con el nombre de Gallardo ha provocado que los resultados caigan 20 puntos, hasta la mitad, ya que los socialistas sólo han conseguido un 21,44% de los votos en el municipio emeritense.

Plasencia (-10,65 puntos)

Tras ello, Sánchez también arropó a Gallardo en Plasencia, el pasado 4 de diciembre. Allí, Sánchez pidió a los militantes que no hicieran caso a las encuestas: «Guardiola está haciendo como Feijóo, que no va a los debates y ya empiezan con las encuestas». «Pues que se queden con las encuestas que nosotros el 21 de diciembre les vamos a ganar las elecciones», apostilló.

Sin embargo, la realidad es que el PSOE se cayó más de 10 puntos. Los socialistas pasaron de tener un 31,9% de apoyo a un 21,25% de las papeletas. Su resultado allí fue tan bajo que se quedaron a solo cuatro puntos de Vox y a 23 de los populares.

Cáceres (-11,36 puntos)

La tercera visita de Sánchez a Extremadura fue el pasado 14 de diciembre en un acto que tuvo lugar en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. Allí el presidente del Gobierno instó a los ciudadanos a escoger la que en su opinión era «la papeleta del progreso en Extremadura» frente a la que «representa la involución», en alusión al PP y a Vox. «Todos a votar a Miguel Ángel Gallardo como próximo presidente de la Junta de Extremadura», exclamó Sánchez.

No obstante, aquellas soflamas no movilizaron al electorado. Finalmente, el PSOE no pudo más que alejarse del PP en la capital provincial. Los socialistas cacereños pasaron de lograr una holgada segunda plaza con el 27,82% de apoyos a los 16,46 puntos. Esto significa que su distancia con el PP pasó de los 17 a los 34 puntos de diferencia. Los de Gallardo se quedaron a menos de dos puntos de ser superados por Vox.

Villanueva de la Serena (-19,53 puntos)

Por último, Sánchez cerró campaña en la ciudad natal de Gallardo, donde el político del PSOE fue alcalde durante dos décadas, Villanueva de la Serena (Badajoz). El presidente del Gobierno atacó a Guardiola por alentar la teoría del «pucherazo» tras el robo de votos en Correos: «Es el PP de siempre, solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y, si no, es un pucherazo».

El batacazo allí también adquirió unas dimensiones mayúsculas. El PSOE pasa de ser la fuerza más votada con más del 50% de los votos a quedarse por debajo del tercio del electorado, con un 30,58% de las papeletas. Los socialistas sólo han podido quedarse allí a ocho puntos del PP de Guardiola.