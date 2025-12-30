El alcalde socialista de León exige un congreso en el PSOE para relevar a Sánchez

José Antonio Díez, alcalde socialista de León, ha reclamado este martes la convocatoria de un congreso extraordinario en el PSOE para afrontar la «crisis» que vive la formación liderada por Pedro Sánchez. Díez, que rechaza distinguirse como sanchista, asegura que «el PSOE no son personas» sino unas «sigas muy por encima de cualquiera», y pide un «relevo» que incluya al actual secretario general socialista y presidente del Gobierno.

El alcalde de León ha presumido de no ser «ni sanchista ni de ninguna facción» y ha dejado claro que «el PSOE no son personas» ya que «las siglas están por encima» de cualquiera de ellas. «Eso no es rigor, es seguidismo por interés o por simple gusto. Yo no me considero sanchista ni de ninguna facción, yo soy socialista», ha subrayado quien denuncia «purgas» dentro del partido para aquellos que, como él, son críticos con la situación.

Precoupado por la situación del PSOE, Díez asegura que en la formación llevan «años» tomando decisiones «que no se corresponden con nuestros principios ni nuestros valores». «El rumbo es errático y hay que atajarlo rápido», ha señalado este martes, en una entrevista con Espejo Público, poniendo como ejemplo los resultados electorales en Extremadura, con una debacle histórica socialista.

Sobre una potencial financiación ilegal del PSOE, el regidor leonés ha asegurado que no puede saberlo debido a que se encuentra «muy lejos de esos círculos». «Espero que no la haya habido, pero será la investigación judicial quien lo determine», ha remarcado.

El modelo del PSOE de Pedro Sánchez «no funciona», según Díez, quien ha puesto como ejemplo y evidencia que la formación tenga «secretarios de organización en la cárcel» por corrupción o «casos como el de Paco Salazar», otro de los afines a Sánchez, en su caso denunciado por acoso sexual.

Purgas y enfrentamientos en el PSOE

Al respecto de enfrentamientos que le han afectado dentro del partido, Díez ha respondido en afirmativo sobre la petición de su expulsión del PSOE y ha recordado que fue ignorado cuando hace años pidió un Comité Federal para renovar liderazgos. Ese habría sido el momento en el que José Luis Ábalos y Koldo García, ambos investigados por la trama de corrupción del PSOE y actualmente en prisión provisional, activaron una «maquinaria interna» contra él. «Hicieron todo lo posible para descabalgarme», ha dicho.

Con las elecciones municipales en el horizonte, de cara a 2027, José Antonio Díez, tras denunciar las «purgas» del pasado que tuvieron lugar en la formación para que no liderara a los socialistas leoneses, asegura que volverá a presentar candidatura a la alcaldía de León, si bien no deja claro si lo hará en el partido. «Aunque no sea con el PSOE», ha subrayado este martes, dejando la puerta abierta a dejar de lado el partido por sus discrepancias e iniciar la aventura como independiente.