Mar Galcerán: «Soy una persona con síndrome de Down que en el PP siempre se ha sentido integrada»

Mar Galcerán Gadea es la número 20 de la lista por la provincia de Valencia del Partido Popular a las Cortes Valencianas. Mar es una persona con síndrome de Down. Una circunstancia que en su vida le ha supuesto, siempre, una motivación para superarse cada día. Es funcionaria de carrera y secretaria de área de Atención a Personas con Diferentes Capacidades del PP de Carlos Mazón. Un partido «en el que siempre me he sentido integrada»; en el que esta valenciana, de 45 años, milita desde que se incorporó a su rama juvenil, Nuevas Generaciones.

PREGUNTA.- Es usted la número 20 en la provincia de Valencia en unas elecciones realmente difíciles y complicadas. ¿Cómo las está viviendo?

RESPUESTA.- Yo soy del PP de toda la vida. Desde muy joven. Siempre he participado en todo lo que ha hecho mi partido. Me nombraron secretaria del área de personas con capacidades diferentes dentro del Comité Ejecutivo autonómico del PP Comunidad Valenciana. Tengo que agradecer a Carlos Mazón por darme la oportunidad de ejercer un área que, a mí, me toca personalmente. Porque yo soy una persona con discapacidad. Luego, tengo aquello para defender el colectivo en que estoy viendo la problemática que hay.

P.- ¿Qué trabajo desarrolla usted en esa área?

R.- Para seguir avanzando, las escuelas necesitan más recursos para las personas con capacidades diferentes. Faltan recursos en la escuela. No se trata de dejar al chaval ahí. Se necesitan profesores formados e ilusionados, que formen con una educación de calidad. Y no solamente en la escuela, sino también en el empleo. No todos los empresarios confían en las personas con síndrome de Down para dar un puesto de trabajo. La tasa más elevada en el paro es la de las personas con síndrome de Down. Especialmente, en la mujer. Hay mucho trabajo que hacer en el empleo o en el acceso a la vivienda, por ejemplo.

P.-¿Y es complicado?

R.- Es muy complicado, pero hay que intentarlo para que esa persona tenga una calidad de vida importante. Para que pueda desarrollar su vida de la forma más autónoma e independiente. Y los que vayan a formación a las escuelas que tengan una educación de calidad, con todos los cursos que ese chaval tenga que necesitar.

P.- ¿Por qué eligió usted el PP y no ningún otro partido?

R.- Porque soy afín a los objetivos de este partido. Es un partido familiar, conservador, que cuida las tradiciones y las costumbres. Busca el bienestar de los ciudadanos de la ciudad de Valencia. Yo soy igual. Muy familiar. Me preocupan las personas y su bienestar. Luego, es un partido que se interesa mucho por la libertad lingüística. Respeta tanto el valenciano como el castellano. Y yo igual. Ahí, somos afines. Soy del PP desde muy joven. Pertenecí anteriormente a Nuevas Generaciones. Siempre, he estado ahí. En cualquier acto que han hecho siempre he estado. Me han dado esta oportunidad y doy gracias, tanto a Carlos Mazón, como María José Catalá.

P.- ¿Qué tal es la relación con Carlos Mazón?

R.- Bien. Carlos Mazón es una persona cercana, que se interesa por los demás, por sus preocupaciones. Es como un amigo que te trata de tú a tú. No hace diferencias para ningún lado.

P.- ¿Le llamó él para que fuera secretaria de área?

R.- Contó conmigo para estar en el Comité Ejecutivo autonómico del PP de la Comunidad Valenciana y llevando esa área. Le doy las gracias por esa oportunidad.

P.- ¿Entrar en la política y pertenecer al PP ha facilitado tu integración?

R.- Yo siempre me he sentido integrada. Aquí, en el PP, también me he sentido integrada y querida, porque hay mucha gente que conozco del partido, de los años que he ido yo trabajando. Y es como una gran familia.

P.- Profesionalmente, ¿a qué se dedica?

R.- Soy funcionaria de carrera. Accedí en las primeras oposiciones para personas con discapacidad intelectual en 2010. La Generalitat Valenciana la presidía Francisco Camps. Era consejera de Bienestar Social Angélica Such. Y, en Justicia, estaba Fernando de Rosa. Fui a opositar, saqué el número 1 de toda la Comunidad Valenciana. Estuve en Bienestar Social. Luego, en Políticas Inclusivas, y cogí plaza definitiva en la Consejería de Sanidad.

P.- ¿Se puede compatibilizar la vida profesional con el partido?

R.- Se puede compatibilizar. Yo ya me busco el tiempo para tenerlo.

P.- ¿Es la primera vez que es candidata?

R.- Sí. Que un señor como Carlos Mazón cuente conmigo para que sea la número 20 para las Cortes Valencianas me llena de orgullo y satisfacción.

P.- ¿Habló usted sobre esta decisión suya con sus padres?

R.- Sí. Mi familia está muy contenta de este paso que estoy dando. Yo soy una persona a la que le gusta ir marcándome retos. Este, era uno de ellos. Y lo he conseguido para trabajar por los ciudadanos de Valencia.

P.- ¿Tiene hermanos?

R.- Sí. Tengo dos hermanos. Soy la mayor. Están muy contentos con esta decisión. Además, tengo cinco sobrinos: cuatro chicas y un niño, que los adoro con locura. Son muy buenos chiquitos.

P.- ¿Quedan techos de cristal en esta autonomía para las personas con síndrome de Down?

R.- Hay muchos tópicos que hay que desterrar, como que somos niños eternos o muy cariñosos. Esos, son los más usuales. No me gustan esos términos. No somos tan cariñosos ni somos angelitos de Dios. Somos personas que hemos nacido con una condición, pero la condición no nos dificulta hacer nuestra vida. Hay que trabajar mucho y luchar mucho, pero si cuentas con las herramientas necesarias y con ayuda externa, como tu familia y los profesores en la escuela, pues fenomenal.

P.- ¿Qué consejo le daría a una persona con capacidades distintas, que está deseando llevar a cabo esa integración de la que usted ha sido capaz?

R.- Que siga trabajando. Que aunque sea difícil hay que intentarlo, desde su propia casa, siendo una persona autónoma e independiente y trasladarlo a la calle, a la vida. Que aunque lo veas negro, si se trabaja y se esfuerza, lo que es negro será blanco. Si no lo hace, se pierde seguir creciendo como persona. Y, eso, crecer como persona, es fundamental.