Mazón afirma que el 28M habrá un presidente «de facto» en Valencia y un presidente «de Falcon» en Madrid

El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha reclamado este domingo concentrar el voto en el Partido Popular para acabar con ocho años de gobierno del socialista Ximo Puig. Mazón se ha dirigido así a un auditorio totalmente volcado con el PP, que ha llenado la plaza de toros de Valencia exclusivamente con militantes y simpatizantes de la Comunidad Valenciana.

El líder de los populares valencianos ha comenzado su intervención diciendo que el 28 de mayo habrá en Valencia un nuevo presidente «de facto» en la Generalitat Valenciana y otro «de Falcon» en una alusión directa al presidente del Gobierno el socialista Pedro Sánchez.

Asimismo, Mazón ha puesto en valor las reformas que el PP llevará a cabo en este territorio a partir del 28M y que abarcan desde la revolución fiscal, con una bajada de impuestos «a todos los valencianos», hasta un cambio de 180 grados en la sanidad pública. «El cambio empieza por la sanidad publica», ha dicho Mazón a este respecto en un territorio en el que, según ha recordado, «más de 80.000 personas esperan una operación. Se tarda más de 20 días para una cita con especialista y más de la mitad de las ambulancias Samu circulan sin medico». Frente a ello, se ha comprometido a una sanidad en que «nos atiendan en nuestros centro de salud en 48 horas» y a blindar la lista de espera en 50 días.

También se ha referido a lo que él llama «los delegados del sanchismo» en la Comunidad Valenciana de quienes ha dicho que «les da pánico que les recordemos que vivimos en una gran nación que se llama España».

Mazón ha ha convocado a los valenciano «a no dividir esfuerzos, sino a concentrar esfuerzos», para advertir a continuación que «la unión debilita». A ese cambio, es a lo que Mazón ha denominado el cambio que nos merecemos, que es el eslogan de su campaña.

María José Catalá

También, ha intervenido la candidata la Alcaldía de Valencia, María José Catalá, que ha hecho una mención directa al empeño del PP por recuperar las señas de identidad valencianas frente a la deriva catalanista de la izquierda: «Tenemos ganas de recuperar nuestras señas de identidad: el valenciano se respeta, nuestras señas se respetan. y no somos nada que no sea Comunidad Valenciana. Valencia. No queremos nada de esto».

También ha realizado un homenaje a Rita Barberá. Y ha explicado que: «Salgo a ganar elecciones para demostrar que esta ciudad se ha construido con ojos de mujer, que se ha diseñado con ojos de mujer». Ya en el tramo final de su alocución ha dicho que:»No queremos a un presidente blandiblu», en alusión a Ximo Puig. «Somos tierras de valeinetes, queremos a un valiente. Queremos a Carlos Mazón».