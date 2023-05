Carlos Mazón, el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat Valenciana, ha espetado este viernes a la cara a apenas un metro distancia al presidente del Gobierno valenciano y candidato socialista a la reelección Ximo Puig que su hermano, el imputado Francis Puig, es el único valenciano que no está sufriendo la inflación que, según ha dicho, sí padece el resto de los cinco millones de habitantes de este territorio. «Cinco millones de ciudadanos de la Comunidad Valenciana están, en estos momentos, sufriendo la inflación. Todos, menos uno: el hermano de Ximo Puig. No merecemos esto», han sido las palabras de Mazón, sin que Ximo Puig le respondiera sobre este caso en particular.

Los hechos han ocurrido en el primer día de la campaña electoral más reñida de la historia en la Comunidad Valenciana, donde Carlos Mazón y Ximo Puig se están jugando la presidencia de la Generalitat Valenciana durante los próximos cuatro años.

Y ha sido en el primero de los debates electorales en medios de comunicación entre ambos. Sólo habrá uno más con todos, ya que Ximo Puig no ha aceptado otros, igualmente propuestos, a los que sí estaban dispuestos a acudir el resto de los candidatos a dirigir el gobierno valenciano. Uno, incluso, ha sido suspendido por este motivo.

En concreto, se trata del debate de la Cadena Ser, donde los candidatos de los seis partidos con representación actualmente en las Cortes Valencianas, han tenido oportunidad confrontar propuestas.

En ese debate, cada candidato tenía un minuto final para intervenir, que cada cual ha utilizado como ha considerado, incluso con la posibilidad de pedir directamente el voto, ya que la campaña está oficialmente en marcha.

En su minuto final, Carlos Mazón, mediada su intervención, se ha referido al problema que la escalada de la inflación esta causando a los valencianos: «Cinco millones de ciudadanos de la Comunidad Valenciana están, en estos momentos, sufriendo la inflación», ha dicho, ante la atenta mirada de Ximo Puig, que ocupaba el atril inmediatamente posterior al suyo. Para, a continuación, añadir: «Todos, menos uno: el hermano de Ximo Puig. No merecemos esto».

La alusión ha pillado a todos los participantes por sorpresa. Incluso, al propio Ximo Puig, que en su respuesta se ha referido a casos de épocas pasadas, pero no ha dicho una sola palabra ante la alusión directa que apenas unos segundos antes le había hecho Carlos Mazón.

El caso del hermano de Ximo Puig

Un juzgado de Valencia intenta esclarecer presuntas irregularidades en la obtención de subvenciones procedentes de la Generalitat Valenciana, la de Cataluña y el Gobierno de Aragón a empresas relacionadas con Francis Puig, hermano de Ximo Puig.

La fase de investigación de ese caso fue cerrada hace días por la Audiencia Provincial de Valencia, a expensas de que el citado juzgado reciba los informes solicitados hace más de un año tanto a la Generalitat Valenciana como a la de Cataluña.

El 3 de abril de este 2023, el concejal del PP en Morella, Jesús Lecha, presentó, junto al portavoz adjunto de los populares en las Cortes Valencianas Miguel Barrachina, ante la Agencia Valenciana Antifraude, más de 600 facturas que el Ayuntamiento de esa localidad, del que Ximo Puig fue alcalde, había abonado a empresas supuestamente relacionadas con el citado Francis Puig.