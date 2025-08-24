Política obscena

Oprime el sol al mediodía en más de media España como cuando éramos niños. Es la misma tierra y el mismo sol que alumbró la victoria en las Navas frente a los agarenos y en Bailén frente a los gabachos. España despellejada por una silenciosa y obscena lacra inmigratoria. Lo camuflan de humanitarismo. Pero su humanitarismo siempre tiene cifras en los presupuestos, que pagas tú. En verano de nuevo declaraciones prefabricadas cuya única finalidad es encubrir, esconder, ocultar la realidad de nuestra Patria y engañar a los españoles. Los populares son un donde dije digo, todos los días.

Los olivos que se desplegaban en orden de combate aquel día del Carmen de 1808 para proteger a un pueblo que se alzaba por su libertad son hoy huertos de placas solares, huertos de silicio, plástico, vidrio, estaño, aluminio o acero que convierten en estéril la tierra de un pueblo al que ya le expropiaron su industria. En Bailén, como contó don Benito Pérez Galdós, cientos de presidiarios y maleantes, indultados de hecho y liberados de sus penas, salieron al campo y se unieron al ejército popular y nacional, duros y a pecho descubierto, a liberar su Nación, España. Hoy, los presidiarios son liberados por el vecino del Sur y pronto estarán en nuestras calles, haciendo lo que saben hacer. No faltará una oenegé dispuesta a acogerle, camuflarle y dotarle de todo, a cambio de un módico precio, que sale de tus bolsillos. Obsceno.

Sánchez, el sátrapa, bloquea el espacio marítimo de su lugar de vacaciones para bucear con la pentaimputada – gracias a la querella de VOX – en el mismo océano donde Salvamento Marítimo coopera activamente con el negocio de las mafias, yendo a buscar a los ilegales al cabo de Buena Esperanza y haciendo la última entrega hasta el puerto donde hay una oenegé dispuesta a acoger a los ilegales, camuflarles jurídicamente y dotarles de todo, a cambio de un módico precio, que sale de tus bolsillos. Obsceno.

Pero Sánchez no es una excrecencia anómala en un sistema sano sino la pústula que alerta de una infección generalizada. González, en el 85, empezó a cavar la tumba de la independencia judicial; ni Aznar ni Rajoy hicieron nada por revivirla; al contrario. Y luego vino Zapatero, el responsable de relaciones internacionales del cártel de Maduro, que va a caer, Dios lo quiera. Y fueron González Pons y Bolaños quienes rubricaron con conocimiento y consentimiento de Bruselas, comisario corrupto mediante, la estafa a la democracia hace unos pocos meses. Obsceno.

El bipartidismo ha despellejado la piel de España, piel de toro, piel de olivos, piel de bosques interminables que arden mientras populares y socialistas se echan las competencias, los reglamentos y los presupuestos a la cabeza. Un bipartidismo pirómano de Pacto Verde y agendas digitales vacías. Cientos de españoles que han perdido todo; sus tierras, su ganado, sus pertenencias, su casa incluso. Desprotegidos. Populares y socialistas los han dejado abandonados, y ahora se pelean por el artículo no sé qué de no sé qué reglamento. Obsceno.

Todo Estado es un Estado de Derecho, pero cuando el Estado renuncia a su función primera, la que le da vida y fundamento, la cual es asegurar la indisoluble unidad de la Nación española, deviene en una máquina para el expolio. Los impuestos justos se convierten en robo. A mitad de agosto, el Día de la liberación. Hasta el 18 de agosto, los españoles trabajamos para nutrir los bolsillos del Estado de las autonomías, empresas públicas, oenegés, subsidiados del cuento, inmigrantes ilegales, sindicatos marxistas y organizaciones empresariales. Pero la indisoluble unidad de España es limpiar los bosques y hacer cortafuegos en invierno. Obsceno.

Y mientras pasa todo esto, González Pons escribiendo en Lo País sobre pechos de adolescentes. ¿Ven como Sánchez es sólo el síntoma de algo más profundo?