Cortes de luz en Madrid del 8 al 14 de diciembre: horarios y calles afectadas

Los corte de luz en grandes ciudades como Madrid son algo casi habitual. De hecho, en el caso de la capital y municipios colindantes se dan todas las semanas, y esta no podía ser menos. Sin embargo, teniendo en cuenta que hoy es festivo en toda España, los cortes de luz previstos, se concentran entre el martes 9 de diciembre y el domingo 14 de diciembre, algunos de ellos en plena mañana y otros en horarios menos cómodos. No serán sin embargo apagones masivos, pero sí interrupciones que pueden trastocar la rutina de vecinos y comercios si les pillan por sorpresa.

No hablamos de averías, sino de los típicos trabajos de mantenimiento que las compañías programan cada cierto tiempo para revisar la red y evitar fallos mayores más adelante. Pero claro, afectan tanto a barrios concretos de la capital como a municipios repartidos por toda la región: Alcalá de Henares, Getafe, Colmenar Viejo, Cercedilla, Las Rozas, Pinto, Meco, Navalcarnero, Valdemorillo, El Berrueco o Villanueva de la Cañada, entre otros. La recomendación general es sencilla: revisar cualquier aviso que Iberdrola haya emitido, tener el móvil cargado, preparar alguna luz alternativa y evitar tener aparatos sensibles funcionando justo en esas horas. Por otro lado, se ha explicado que puede darse el caso que los trabajos acaben antes de la hora indicada, por lo que es mejor evitar hacer labores de mantenimiento en la instalación ya que el servicio se podría restablecer antes y

podrían ocurrir graves accidentes.

Horario de los cortes de luz

Aunque el aviso abarca del 8 al 12 de diciembre, los trabajos comienzan realmente el día 9, dado que hoy lunes es festivo. En Madrid capital, por ejemplo, se ha anunciado para mañana martes corte entre las 08:00 y las 10:00 horas en la calle Poeta Ángela Figuera. A la misma hora, Las Rozas tendrá interrupción en la calle Sacre y en municipios como Valdemorillo o El Berrueco la luz se suspenderá durante buena parte de la mañana. Alcalá de Henares vivirá dos cortes breves, uno matinal y otro por la tarde, ambos en la misma calle.

El miércoles 10 es uno de los días con más carga de trabajo. La capital encadena distintos cortes desde las 06:00 hasta casi el mediodía: primero en la zona de la calle Lillo, después en varias calles de Usera y más tarde en el paseo Virgen del Puerto. Colmenar Viejo tendrá un apagón entre las 09:00 y las 11:00 horas; Tres Cantos, de 10:00 a 12:00 horas; y Cercedilla repartirá dos tramos muy marcados entre la mañana y la tarde. Getafe, por su parte, tendrá dos interrupciones consecutivas en la avenida Manuel Azaña, una a primera hora y otra poco antes del mediodía. También hay trabajos en Gandullas, Piñuécar y Navalcarnero.

El jueves 11, los cortes se reparten entre la capital y varios municipios de la sierra. En Madrid, Argüelles tendrá un corte muy corto, apenas veinte minutos, mientras que la zona de Esperanza estará sin luz más de una hora. Las Matas encadena dos pequeños tramos, a primera hora y por la tarde. Meco tendrá dos franjas en la mañana, Cercedilla repetirá interrupciones breves en la calle Faro y Lozoyuela permanecerá sin suministro desde primera hora hasta el mediodía.

El viernes 12 llega con un corte llamativo en Alcorcón: de madrugada, desde las 00:05 hasta las cinco de la mañana. Es quizá uno de los que más sorprende por su duración, aunque al caer en horario nocturno afectará sobre todo a quienes trabajan a turnos. A media mañana habrá cortes en Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva y Pinto, mientras que Meco tendrá una interrupción de tarde, entre las 14:30 y las 15:30 horas.

Como siempre, si los trabajos acaban antes de tiempo, la luz vuelve sin previo aviso. Nada impide que el corte anunciado dure menos, así que conviene no manipular la instalación doméstica durante ese intervalo.

Calles y municipios afectados

Las interrupciones están muy localizadas, por lo que en un mismo barrio puede haber edificios afectados y otros que ni se enteren. En Madrid capital aparecen calles como Poeta Ángela Figuera, Lillo, Ferroviarios, Marcelo Usera, Ramón Luján, Virgen del Puerto y otras vías del entorno de Argüelles, con números afectados en Juan Álvarez Mendizábal, Marqués de Urquijo y la plaza de Argüelles. También habrá cortes en el pasaje de la Esperanza.

En el corredor del Henares, Alcalá de Henares concentra los dos cortes del día 9 en la calle Francisco Alonso. Meco, en cambio, tiene una lista más amplia: Unión Europea, España, Francia, Reino Unido y todas las calles que rodean el centro urbano, desde Ave María y Espejo hasta Estación, Jardines, Manzana, Medio Celemín, Mayor, la plaza de la Villa y la ronda Santa María.

En el sur, Getafe reparte sus cortes entre la avenida Manuel Azaña y vías próximas, mientras que Pinto divide sus interrupciones en Avilés, Fuentevieja, Cartagena y Marcelino Camacho. En Navalcarnero, la zona afectada será la de Cangas de Onís y sus números colindantes. Tres Cantos tendrá trabajos en la calle Álvaro de Siza.

Hacia el noroeste, Cercedilla reúne buena parte de las calles de Camorritos, además de la calle Faro. Colmenar Viejo tiene un mapa extenso que incluye avenidas y calles residenciales: Libertad, Tejera, Adolfo Bollain, Antonio Machado, Federico García Lorca, Luis Bollain, Luis Vicente Fernández Salcedo y el eje de Prado Tito. Las Rozas y Las Matas suman calles como Ibiza, La Luz, Isaac Peral, Pablo Sorozábal y el paseo de los Alemanes.

En la sierra norte destacan El Berrueco, con Colonia Peña Águila y varias calles interiores; Lozoyuela, con urbanizaciones como El Palancar y Fuente Blanquilla; y la zona de Gandullas / Piñuécar, donde el listado es especialmente amplio y abarca calles como Alegre, Buitrago, Calleja Iglesia, Corralón, Fragua, Fuentechica, Real o Sol, además de plazas y travesías.

Valdemorillo también tiene una relación notable: avenida Palacios, Cruz de Velayo, Cruz del Terrero, Hipólito Mena, Puente Caído y Castillo de Butrón. A ellos se suman Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva y Villanueva de la Cañada, con calles afectadas como Castillo o Pontones.

En definitiva, será una semana con cortes muy repartidos. Revisar la dirección afectada, adelantar tareas que dependan de electricidad y evitar manipular instalaciones durante ese rato puede evitar complicaciones innecesarias.