Meteocat alerta a la población en Cataluña por nieblas densas

Esta alerta de Meteocat se activa ante una alerta que puede acabar siendo la que nos marcará en estos días. Es momento de saber en todo momento qué puede pasar en esta recta final de un puente que para muchos seguirá siendo lo que nos afectará de lleno. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con ciertas novedades que pueden acabar siendo esencial. Sin duda alguna, tocará conocer en primera persona lo que nos está esperando en estos días en los que el tiempo cobrará protagonismo.

Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en unos días en los que la inestabilidad parece que brillará por su ausencia. Las diferencias térmicas pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que el tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es importante conocer lo que pasará en una de las comunidades autónomas que más visitantes recibe, la población en Cataluña se prepara para lo peor, en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Nieblas densas llegan a Cataluña

Tocará estar muy pendientes de una previsión del tiempo que puede ir cambiando por momentos, con la mirada puesta a un cambio que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con algunas novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa.

El tiempo en este mes de diciembre es imposible, con algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará más de un cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente todo es posible.

El tiempo puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa, con la llegada de un giro radical que puede ser esencial. Son días de cambios y de visualizar algunas situaciones que hasta la fecha no sabíamos. Es importante estar pendientes de la previsión del tiempo que puede cambiarlo todo.

Estaremos a merced de un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa en cuanto al tiempo se refiere. Son días de aprovechar cada uno de los elementos que tenemos en nuestro poder, para hacer realidad aquello que deseamos.

Meteocat activa la alerta ante este fenómeno

Llega un importante fenómeno que Meteocat se encarga de poner sobre la mesa, con agunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Son días de poner en alerta a medio país ante un giro radical que puede ser esencial, en especial en estas jornadas en las que cada elemento cuenta.

Tal y como nos informan los expertos de la AEMET: «Cielo poco nuboso o despejado. Probables estratos bajos, brumas y bancos de niebla por la mañana en el sur de la depresión central y en puntos del litoral. Temperaturas con pocos cambios, con heladas débiles en puntos del Pirineo occidental. Viento moderado del sur en el Ampurdán y del suroeste en el litoral central, y viento flojo variable en el resto».

Para el resto de España los cambios pueden ser más sutiles en una semana que será anticiclónica: «Se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y nubosidad baja matinal dejando probables nieblas en regiones de ambas mesetas, Ebro y depresiones del nordeste, cordillera Cantábrica, Baleares y localmente en el Estrecho, Ampurdán y litorales del sureste peninsular y del golfo de Cádiz. Únicamente predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste debido a un frente que a lo largo del día irá penetrando en la Península, terminando por cubrir los cielos en buena parte de su mitad occidental. Las precipitaciones, avanzando de oeste a este, afectarán al cuadrante noroeste, Extremadura y extremo occidental de Andalucía, siendo posibles en regiones al este de las citadas. Serán más abundantes en el extremo occidental del sistema Central y de la cordillera Cantábrica así como en Galicia, donde se espera que sean persistentes y localmente fuertes en el oeste. Cielos poco nubosos en Canarias, con la cola del frente acabando por dejar intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación a últimas horas en el norte de las islas. Temperaturas máximas en aumento en la mayor parte de la Península, con pocos cambios en los tercios nordeste y noroeste y algunos descensos en Galicia y noroeste de Castilla y León. Mínimas en descenso en Galicia y en aumento en litorales cantábricos y entornos de montaña. Pocos cambios en el resto. Tampoco se esperan cambios térmicos en las islas y ciudades autónomas. Heladas débiles en el Pirineo sin descartar otras montañas del centro y nordeste».

Siguiendo con la misma explicación: «Predominará viento del sur y suroeste en la Península y Baleares, moderado en el archipiélago, Cantábrico, cuadrante noroeste y montañas del centro peninsular, Ampurdán y golfo de Cádiz, y en general flojo en el resto. Llegará a fuerte con rachas muy fuertes en Galicia y área cantábrica, siendo probable superar localmente los 100 km/h. En Canarias, viento flojo de componentes sur y este rolando a oeste».