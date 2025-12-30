Hay un restaurante de carretera centenario en Cádiz donde paran todos los camioneros (y deberías imitarlos)

En España hay restaurantes muy variopintos, pero los camioneros han descubierto cuál es el mejor restaurante de carretera en Cádiz. No han destacado por una apuesta vanguardista, sino por ofrecer la mejor comida desde 1925.

Hablamos del restaurante Venta Pinto, ubicado entre los campos dorados de La Janda y a un paso del atlántico. El boca a boca les ha sido suficiente para triunfar.

La clave está en apostar por la comida gaditana de toda la vida, y los platos preparados con tradición, fuego lento y un trato cercano. Además, abre todos los días de la semana.

Los camioneros saben cuál es el mejor restaurante de carretera de la A-48

Los camioneros que pasan por la A-48, a la altura de Vejer, saber que Venta Pinto es el mejor lugar tanto para desayunar, como para comer, como para cenar. Y es que casi siempre está abierto.

Sirven los primeros desayunos a las ocho de la mañana y no cierran hasta la medianoche. Eso los siete días de la semana. Y no sólo es el horario, es que han basado toda su gastronomía en los productos locales de primera calidad.

El plato estrella es el lomo en manteca, pero su carta ofrece mucho más. Nuestra recomendación son los guisos de cuchara, las carnes ibéricas, los pescados frescos y los postres caseros que hacen que cualquiera se sienta en familia.

El mejor lugar de la carretera para disfrutar de la comida gaditana

En Venta Pinto su foco está puesto en la gastronomía gaditana, pero puedes disfrutarlas de todas las maneras que imagines. Para empezar porque es famoso tanto por los desayunos como por las comidas.

Pero lo más importante es que se adapta a todo tipo de cliente. Desde el que prefiere una experiencia sofisticada hasta el que sólo quiere llenarse el estómago antes de retomar el viaje.

Por ello tiene menús de grupo con decenas de platos por 60 euros, pero también una de las barras más famosas de todo Cádiz. Y ambas cosas merecen la pena.

Eso hace que desde primera hora de la mañana se agolpen camioneros, trabajadores y curiosos, para desayunar los molletes con zurrapa o probar alguna tapa tradicional.

En caso de que prefieras una experiencia más relajada, cuentan con salones interiores y una terraza magnífica. Desde allí puedes disfrutar de un ambiente rústico y elegante.

Además, el colmado del restaurante permite llevarse a casa los productos más emblemáticos de la zona: conservas, dulces, embutidos y aceites de oliva virgen extra.

Los camioneros de Cádiz eligen al mejor restaurante de carretera

En Cádiz tienen unos guisos únicos y la mejor prueba de que en Venta Pinto respetan su tradición gastronómica es la opinión de la mayoría de sus clientes. Siempre destacan lo mismo.

«El servicio excelente y muy rápido. La comida fue abundante y muy buena. Desayunamos y cenamos. Hasta nos llevamos bocatas para el almuerzo. Totalmente recomendable», decían en una reseña.

En la misma línea se mostró otro comensal: «Comida de calidad, los camareros muy profesionales y los postres exquisitos. Además, tiene una variedad de bocadillos para llevar increíble».