Ni Córdoba ni Sevilla: el restaurante favorito del chef José Andrés está en este pueblo de Cádiz y tiene los mejores desayunos

Cuando se habla de buenos desayunos en Andalucía, lo normal es que pensemos en bares de por ejemplo Córdoba o en las cafeterías de Sevilla donde el café nunca falta. Pero a veces la sorpresa está en otro sitio, mucho más pequeño y menos turístico. Lo sabe bien José Andrés, el chef asturiano que ha llevado la cocina española por medio mundo y que, sin embargo, vuelve siempre a lo sencillo y esencial: lo mejor de la gastronomía española.

El chef compartió en Instagram la foto de su desayuno en un pueblo gaditano. Y no esperes nada de lujos, ni mesas repletas de platos de autor. Solo un mollete relleno de lomo en manteca con queso manchego, acompañado de un café con leche. La imagen se hizo viral en cuestión de horas porque, claro, no todos los días un chef de fama internacional muestra que lo que más le apetece no es un menú degustación, sino un bocadillo de bar. Pero no se trata de un bar cualquiera, el lugar elegido fue Venta Pinto, en Vejer de la Frontera. Un restaurante que funciona desde 1925 y que para muchos gaditanos es casi una institución. Aquí lo importante no es la decoración, ni las luces ni la moda. Aquí lo que se impone es el pan caliente, los embutidos de calidad y su trato cercano. Sin duda el restaurante favorito de José Andrés.

El restaurante favorito de José Andrés

Quien haya viajado por Cádiz seguro que ha visto ventas en las cunetas de las carreteras. Algunas pasan desapercibidas, pero otras se convierten en paradas obligatorias. Venta Pinto es de esas. Está en La Barca de Vejer, un enclave a medio camino entre el interior y la costa, perfecto para hacer un alto en el camino. Desde hace casi un siglo, la familia que la regenta mantiene las recetas de siempre: guisos lentos, carnes hechas con paciencia y desayunos que no tienen rival.

No se trata de un local nuevo ni de un sitio que busque sorprender con fusiones imposibles. Al contrario. Aquí el secreto está en mantener el sabor auténtico de los productos de la tierra. El lomo en manteca, las chacinas ibéricas, el atún de la zona o las tortillas caseras son los pilares de una carta que lleva años sin perder la esencia.

El mollete más famoso de Cádiz

Entre todos los bocadillos que ofrece Venta Pinto, el que más se ha popularizado es el de lomo en manteca. Una receta que en Cádiz se cuida casi como un tesoro. La carne de cerdo se cocina en su propia grasa, lentamente, hasta que queda tan tierna que casi se deshace. Untada en un mollete recién horneado, con un poco de queso manchego, es un desayuno que difícilmente se olvida. José Andrés lo sabe, por eso lo fotografió y lo compartió con millones de seguidores, dejando claro cuál es su restaurante favorito para desayunar.

Lo mejor es que este mollete no cuesta una fortuna. Apenas cinco euros, o siete si se pide con queso. Nada que ver con los precios de otras ciudades donde la tradición ya se ha convertido en reclamo turístico. Aquí sigue siendo un desayuno popular, el de toda la vida, accesible para cualquiera que pase por la venta. Y todo ello, sin olvidarse del mejor café con leche que puedas tomar para acompañar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Andrés (@chefjoseandres)

La carta de bocadillos para desayunar en Venta Pinto

El éxito de Venta Pinto no está sólo en un mollete. La carta de bocadillos es amplia y pensada para que cada cliente encuentre algo de su gusto. Desde un jamón serrano bien cortado hasta un pepito de ternera, pasando por la morcilla, la butifarra o el chorizo. No falta tampoco el jamón ibérico de bellota ni las opciones con atún, tan gaditanas como imprescindibles.

Los precios son populares, con montaditos desde 3 euros y bocadillos que rara vez superan los 8, salvo el jamón ibérico puro que se va a 14. Lo interesante es que, pese a la variedad, la filosofía es siempre la misma: buen pan, producto de calidad y elaboración sin artificios. Nada más y nada menos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Venta Pinto (@ventapinto)

Dónde está y cómo llegar

Y no sólo de desayunos vive esa venta. También ofrece menús para comer y cenar así que si deseas acercarte, Venta Pinto se encuentra en La Barca de Vejer, s/n, Vejer de la Frontera (Cádiz). Abre todos los días, y ofrece desayunos, comidas, meriendas y cenas, con un horario pensado para acoger tanto a los que pasan temprano camino del trabajo como a las familias que paran a comer o cenar. Si quieres asegurarte sitio en fechas señaladas, el teléfono de contacto es el 620 27 55 69.

Llegar es sencillo. Está junto a la carretera que une Vejer con Barbate, un tramo muy transitado en verano por los que van a las playas de Zahara, El Palmar o Los Caños. Precisamente por eso muchos aprovechan la ruta para hacer parada aquí. Y es que como Andrés, hay quien dice que si pasas por la zona y no desayunas en Venta Pinto, te pierdes una parte de la experiencia gaditana.