El chef José Andrés sorprende al confesar la dieta que sigue: "He hecho ayunos de 21 días"

El chef José Andrés ha logrado consolidarse como una de las figuras más respetadas y queridas de la gastronomía internacional. Aunque nació en Asturias, lleva viviendo en Estados Unidos más de dos décadas donde, además de abrir restaurantes de éxito, se dedica a propagar la dieta mediterránea al otro lado del charco, así como también defiende hábitos saludables (en referencia a la alimentación) en cada una de sus intervenciones públicas. Sin ir más lejos, en una de sus últimas entrevistas, José Andrés ha dejado al descubierto un detalle sobre su estilo de vida que, hasta ahora, era completamente desconocido. Y es que ha hecho dos dietas de ayuno de 21 días en los últimos seis meses.

«Comía 300 calorías al día, con algunas sopas ligeras o verduras», explicaba durante su visita al podcast Tom’s Talks, al mismo tiempo que dejaba claro que se trataba de una restricción controlada y consciente. A pesar de que este escaso valor calórico parece una práctica peligrosa, lo cierto es que el chef ha hecho hincapié en que, en su caso, «se sentía increíble y lleno de energía». «Realmente, el día que rompes el ayuno, no tienes ganas de comer. No sientes ningún tipo de dolor en ninguna parte de tu cuerpo», añadía. Además, por otro lado, también destacaba que no es que no sintiera flaqueza en ningún momento sino que también tenía los músculos más fuertes que nunca.

El chef José Andrés. (Foto: Gtres)

No obstante, aprovechando su participación en el podcast mencionado, José Andrés también quiso subrayar que cada cuerpo es distinto y que este tipo de dietas siempre hay que realizarlas bajo la supervisión de un profesional de la salud, ya que no tienen el mismo resultado en todo el mundo. «No es lo mismo contarlo que vivirlo», reiteraba.

Este reto alimenticio tenía como objetivo conseguir una meta física que, por ahora, según sus últimas palabras, parece haber conseguido. De hecho, ha confesado que una de sus prioridades, a día de hoy, sea comer de forma saludable. No obstante, también ha comentado que es consciente de que la comida es capaz incluso de establecer vínculos emocionales. «Las croquetas son la forma en la que mi madre nos demostraba que nos quería», recordaba.

José Andrés no es el único rostro conocido que ha reconocido, en los últimos meses, que está siguiendo una dieta de ayuno. Hace tan solo unas semanas, durante un evento organizado por Multiópticas en Madrid, Bertín Osborne confesó que había perdido 15 kilos como resultado de una dieta de ayuno. «No paso hambre. El cuerpo se acostumbra a todo. Y además, esto es un tema de genes. Nuestros antepasados comían una vez al día si encontraban comida. Entonces, eso de comer cinco veces al día es una cosa que no se entiende […] He acostumbrado al cuerpo a comer una vez al día. Soy como los perros. Al mediodía me pongo morado, eso sí. Pero, por ejemplo, hoy no he comido al mediodía y he desayunado un té. Y anoche no cené. Con lo cual estoy con la comida de ayer. Llevo 30 horas sin comer», comentó.