Andalucía lidera la caída del paro en España en 2025 tras crear casi 109.000 empleos en un año

Andalucía cerrará este 2025 como la comunidad que más ha contribuido a la caída del paro en España, liderando la creación de empleo con casi 109.000 nuevos ocupados. La región suma ya más de 3,6 millones de trabajadores y baja de los 600.000 parados, según el paro registrado, consolidando una tendencia de crecimiento económico bajo el Gobierno de Juanma Moreno.

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha calificado el año como «un buen año» para Andalucía, destacando el récord histórico de ocupación y el liderazgo nacional en reducción del desempleo. «Ya no somos la región que espera soluciones, somos la comunidad que lidera el descenso del paro en España», ha afirmado.

En términos de evolución laboral, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejan que Andalucía ha logrado cifras sin precedentes: más de 3,6 millones de personas trabajando y casi 109.000 empleos creados en un año, lo que representa un crecimiento del 3,1% del empleo. La comunidad ha aportado uno de cada tres nuevos empleos generados en España durante 2025.

Blanco ha resaltado que en el tercer trimestre, Andalucía concentró más de la mitad del empleo creado a nivel nacional, reforzando su papel como motor económico del país. Además, ha superado los 3,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, con más de 73.400 nuevas altas en el último año.

La diversificación del empleo ha sido otro de los aspectos subrayados por la consejera. Aunque el sector servicios sigue liderando, la industria ha crecido un 7% y la construcción un 2%, demostrando que la creación de empleo ya no depende de un solo sector. La economía andaluza, ha dicho, «ha ganado confianza en su propia potencia».

Especial mención ha tenido la evolución del empleo femenino. El paro entre mujeres ha caído casi un 6% en el último año, alcanzando su nivel más bajo en 17 años. Desde 2019, ha descendido siete puntos. Por su parte, el paro juvenil también ha experimentado un fuerte retroceso, con una caída cercana a los 15 puntos desde ese mismo año.

En total, el paro ha descendido en casi 51.000 personas en los últimos doce meses, con bajadas en todas las provincias, sectores, edades y sexos. Andalucía termina 2025 con 595.000 desempleados según el paro registrado, o 651.900 según la EPA, situando la tasa de desempleo en el 15,2%.