Los apellidos españoles están divididos en cuatro tipos que casi nadie sabe: descubre a cuál perteneces

Los apellidos son una parte importante de nuestra identidad, ya que nos conectan con nuestra familia, nuestra historia y nuestra cultura. Sin embargo, ¿sabes de dónde provienen los apellidos españoles y qué significan? Según los expertos, los apellidos españoles se pueden clasificar en cuatro tipos principales. Veamos cada uno de ellos con más detalle.

Los apellidos españoles se dividen en cuatro tipos

A la hora de clasificar los apellidos, la mayoría se dividen entre los patronímicos, toponímicos, derivados de nombres comunes y derivados de oficios o profesiones. Pero ¿qué significa esto? Descubramos ahora cuál es cada tipo de apellido para que puedas saber a cuál pertenece el tuyo.

Apellidos patronímicos

Los apellidos patronímicos son aquellos que indican el nombre del padre o del antepasado del que se originan. Por ejemplo, el apellido Pérez significa «hijo de Pedro», el apellido Sánchez significa «hijo de Sancho» y el apellido Fernández significa «hijo de Fernando». Estos apellidos son muy comunes en España y en otros países de habla hispana, y suelen terminar en -ez, -az, -iz, -oz o -uz. Algunos de ellos también pueden tener variantes con -es, -as, -is, -os o -us, como González, Gonzales, Gonzalo o Gonzalvo.

Apellidos toponímicos

Los apellidos toponímicos son aquellos que indican el lugar de origen o de residencia del portador o de sus antepasados. Por ejemplo, el apellido García significa «nacido en el campo», el apellido López significa «nacido en el lobo» y el apellido Martínez significa «nacido en Martín». Estos apellidos también son muy frecuentes en España y en otros países de habla hispana, y suelen terminar en -ez, -az, -iz, -oz o -uz, como los patronímicos. Sin embargo, también hay otros apellidos toponímicos que no siguen esta terminación, como Ríos, Vega, Medina, Torres o Castillo.

Apellidos derivados de nombres comunes

Los apellidos derivados de nombres comunes son aquellos que se basan en algún rasgo físico, moral o religioso del portador o de sus antepasados. Por ejemplo, el apellido Rubio significa «de cabello rubio», el apellido Bravo significa «valiente» y el apellido Cruz significa «cruzado» o «devoto de la cruz». Estos apellidos son menos comunes que los anteriores, pero también se encuentran en España y en otros países de habla hispana. Algunos de ellos pueden tener variantes con -a, -o, -i o -u, como Rubio, Rubia, Rubio o Rubiu.

Apellidos derivados de oficios o profesiones

Los apellidos derivados de oficios o profesiones son aquellos que indican la actividad laboral o social del portador o de sus antepasados. Por ejemplo, el apellido Herrera significa «herrero», el apellido Molina significa «molino» y el apellido Pastor significa «pastor». Estos apellidos son también menos comunes que los patronímicos y los toponímicos, pero también se hallan en España y en otros países de habla hispana. Algunos de ellos pueden tener variantes con -a, -o, -i o -u, como Herrera, Herrero, Herri o Herru.

Otros tipos de apellidos

Además de los cuatro tipos principales de apellidos españoles, existen otros tipos menos frecuentes o más recientes, como los apellidos descriptivos o de apodos, que se basan en algún mote o sobrenombre del portador o de sus antepasados, como el apellido Gordo, el apellido Calvo o el apellido Largo. También existen los apellidos castellanizados, que son aquellos que provienen de otras lenguas o regiones, pero que se han adaptado al español, como el apellido Álvarez, que viene del árabe al-Walid, el apellido Navarro, que viene del vasco nafarroa, o el apellido Catalán, que viene del catalán català.