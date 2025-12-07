La AEMET no da crédito a las temperaturas inusuales en Sevilla y resto de Andalucía

No da crédito la AEMET ante las temperaturas inusuales en Sevilla y resto de Andalucía. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, acabará siendo clave. Tocará saber en todo momento qué puede pasar en estas próximas jornadas en las que tenemos que empezar a prepararnos para lo peor. Con un tiempo que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca, es hora de conectar con algunos elementos que serán esenciales en estos días.

Las temperaturas inusuales en Sevilla ponen los pelos de punta, sobre todo, si tenemos en consideración lo que tenemos por delante y podemos empezar a visualizar en estos días que tenemos por delante. Con lo cual, tocará empezar a visualizar algunos cambios que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos marcará muy de cerca. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca, con algunos detalles que pueden acabar siendo esenciales en estos días que vamos a ver llegar.

No da crédito la AEMET

Los expertos de la AEMET no dan crédito ante lo que está por llegar, una serie de novedades destacadas que nos afectarán de lleno. Es hora de saber qué puede pasar en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Este otoño casi invierno, nos está dando señales de cambios que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de apostar claramente por un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en breve. Será el momento de saber qué cambio en la previsión del tiempo que puede ser cambiante.

Este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará más de una situación cambiante. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por un giro radical que será esencial.

Es hora de saber qué está pasando con un tiempo en el que la inestabilidad acabará siendo lo que marque estas próximas jornadas que serán claves.

Las temperaturas inusuales en Andalucía y Sevilla activan las alarmas

Todas las alarmas estarán activadas cuando estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas. Parecerá que este mes de diciembre tengamos que mirar el calendario ante unas temperaturas que no son nada habituales.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos nubosos, con nubes bajas, brumas y bancos de niebla matinales en la vertiente atlántica, tendiendo a quedar poco nubosos por la tarde. Cielos poco nubosos en el resto de la comunidad. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de poniente en el litoral mediterráneo»,

Las temperaturas llegarán a los 20º en gran parte del territorio, en unos días en los que la estabilidad dará pie a unas cifras fuera de lo común.

En un puente de lo más estable, la previsión del tiempo de la AEMET puede acabar siendo esencial para organizar estos planes: «Se prevé una situación anticiclónica en la mayor parte de la Península y en Baleares, si bien con un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la vertiente atlántica, así como en zonas de interior del tercio oriental peninsular, y con abundante nubosidad de tipo alto en el resto. A lo largo del día se espera que tienda a despejar a excepción de en el tercio noroeste peninsular y entornos de montaña de la vertiente atlántica norte, donde la proximidad de un frente mantendrá la nubosidad, dejando precipitaciones débiles y ocasionales en los citados entornos de montaña además de en Galicia, siendo algo más abundantes en su mitad occidental. En Canarias, poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes medias en las islas orientales al principio. Nieblas matinales en amplias zonas de la vertiente atlántica sur, montañas de la norte, sur de Galicia y zonas de interior del este peninsular, también posibles en Mallorca. Es probable que sean densas en regiones de Extremadura, nordeste de Castilla-La Mancha y depresiones del interior de Cataluña y de Aragón. Calima en Canarias. Temperaturas máximas en aumento en interiores de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, entorno pirenaico, Ampurdán y litoral cantábrico; descensos en el norte de Castilla y León y aledaños y en general pocos cambios en el resto. Mínimas en aumento en el extremo nordeste peninsular y norte de Baleares, pocos cambios en Canarias y predominio de los descensos en el resto, pudiendo ser localmente notables en puntos del centro norte peninsular. Heladas débiles en Pirineos».