Alerta de AEMET para el Puente de la Constitución: un cambio inminente marcará los días festivos en España

Tal y como nos explican desde el canal de El Tiempo: «El lunes, último día del puente de la Constitución, vendrá marcado también por la nubosidad baja y las nieblas. De madrugada volverían a ganar extensión, afectando de nuevo a toda la vertiente atlántica. La visibilidad será muy reducida, inferior incluso a 400 metros en gran parte de las provincias. Por la tarde, como el domingo, se abrirán claros, aunque podrían persistir en zonas de Castilla y León y en la cuenca del Tajo. En las islas Canarias, el tiempo durante todo el puente va a estar marcado por los cielos en general despejados, con tan sólo algunos intervalos de nubes, pero sin mayor repercusión».

La AEMET ha dado una previsión del tiempo que puede ser clave en estas próximas jornadas: «Se prevé que la Península quede bajo la influencia de un frente atlántico que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos, exceptuando en el tercio este con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, y una tendencia a abrirse claros en el oeste tras su paso. No se prevé que afecte a Baleares, con intervalos de nubosidad baja matinal, que también afectarán al bajo Ebro, Estrecho, Melilla y puntos del litoral sureste peninsular, y una tendencia a despejar. Se prevén precipitaciones en la mayor parte de la Península, salvo en el tercio oriental, y cuyos mayores acumulados se esperan en el cuadrante suroeste, con posibilidad de ser localmente fuertes y persistentes e ir con tormenta en regiones de Extremadura y Andalucía occidental. En Canarias se espera que la cola del frente deje cielos nubosos con probables lluvias débiles en el norte de las islas e intervalos nubosos en el sur.

Probables bancos de niebla matinales dispersos en Galicia, cordillera Cantábrica, Baleares, bajo Ebro y litoral sureste peninsular.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península e islas Canarias orientales, permaneciendo con pocos cambios en el resto del archipiélago, litorales mediterráneos peninsulares y Baleares. Las mínimas descenderán en el Cantábrico y cuadrante noroeste peninsular, de forma localmente notable en interiores, así como en Baleares. Pocos cambios en el tercio este peninsular y Canarias y predominio de los ascensos en el resto. Heladas débiles en el Pirineo pudiendo afectar localmente a otras montañas de la mitad norte».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplarán vientos flojos variables en general en la Península y Baleares, con predominio de las componentes sur y oeste al principio, intervalos moderados en litorales y en el archipiélago y tendencia a establecerse la tramontana en Ampurdán. Viento de componente norte de flojo a moderado en Canarias».