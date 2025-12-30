PSOE

Muere Francisco Fernández Marugán, histórico dirigente del PSOE, a los 79 años

Fue diputado socialista entre 1982 y 2011 y ostentó el cargo de Defensor del Pueblo de forma interina

Nacho Atanes

Francisco Fernández Marugán, ex dirigente del PSOE que fue diputado en ocho legislaturas y ostentó el cargo de Defensor del Pueblo en funciones, durante cuatro años, ha fallecido este martes a los 79 años. Nacido en Cáceres en 1946, el economista era militante socialista desde 1974 y fue diputado entre 1982 y 2011.

En 1984, Fernández Marugán entró a formar parte de la Ejecutiva del PSOE, y dos años después asumiría temporalmente responsabilidades del área de Finanzas y de tesorero de la formación, en reemplazo de Guillermo Galeote, a raíz del conocido como caso Filesa sobre la financiación irregular del partido.

Fernández Marugán intervino también en la ley de financiación de los partidos, en la ley de huelga y en la preparación de programas electorales. En 2011 fue nombrado adjunto primero del Defensor de Pueblo y pasó a encabezar esa institución en funciones en 2017 tras la dimisión de Soledad Becerril y hasta el 11 de noviembre de 2021 en que fue sustituido por Ángel Gabilondo.

