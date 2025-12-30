Las parejas famosas que tendrán un bebé en 2026: de Ana Peleteiro a Ana Boyer

Tener un hijo supone siempre un acontecimiento vital de enorme trascendencia, tanto en el ámbito personal como familiar. Todo apunta a que 2026 será un año significativo para varias parejas conocidas del panorama social, deportivo y digital, que han anunciado o confirmado embarazos que culminarán el próximo año. Tras un 2025 marcados por numerosas gestaciones, el próximo año se perfila como un auténtico baby boom, con historias muy distintas, pero unidas por la ilusión compartida de ampliar la familia.

Malena Costa y Mario Suárez

Malena Costa y Mario Suárez se preparan para convertirse en familia numerosa en los próximos meses. La pareja ha anunciado que espera su tercer hijo, una noticia que ellos mismos han querido compartir públicamente a través de sus redes sociales. Lo hicieron con una imagen familiar en la que la modelo muestra su embarazo mientras sus dos hijos besan cariñosamente su barriga, una estampa que refleja el momento de plenitud que atraviesan.

El matrimonio ya tiene dos hijos en común: Matilda, de 10 años, y Mario, de 9. En esta ocasión, tal y como ha revelado la propia Malena Costa, el bebé que llegará será una niña. La pareja, que siempre ha mantenido una actitud discreta pero cercana con sus seguidores, consolida así un proyecto familiar que ha ido creciendo de forma pausada y estable con el paso de los años.

Danna Ponce y Xavi Cortés

La influencer Danna Ponce, conocida por su participación en el reality Pesadilla en el paraíso en 2022, ha anunciado que está esperando su tercer hijo, el segundo junto al pintor Xavi Cortés. La noticia fue comunicada el pasado 20 de agosto a través de Instagram, con un mensaje extenso y muy personal en el que explicaba que el embarazo no entraba en sus planes inmediatos, pero que ha sido recibido con enorme emoción.

Danna Ponce es madre de una niña de 9 años fruto de una relación anterior y de Max, su hijo en común con Xavi Cortés. En su publicación, la influencer subrayaba el carácter inesperado de la gestación y la sensación de que la vida, una vez más, había marcado el rumbo de la familia. El bebé que llegará en 2026 ampliará un núcleo familiar que, según sus propias palabras, creía ya completo, pero que afronta esta nueva etapa con ilusión y entrega.

María Pombo y Pablo Castellano

María Pombo y Pablo Castellano están de enhorabuena y se encaminan a convertirse en familia numerosa con la llegada de su tercer hijo. La noticia fue confirmada por su entorno a la revista ¡Hola! el pasado 14 de julio, y desde entonces ha sido interpretada como un reflejo del buen momento personal que atraviesa la pareja.

Tras haber pasado por varias crisis sentimentales, que ambos han abordado de forma abierta y responsable, incluso compartiendo su proceso de terapia, este nuevo embarazo supone un punto de inflexión. El bebé se sumará a Martín, de 4 años, y Vega, de 2, y llega en una etapa marcada por la estabilidad, la madurez y la reconstrucción del proyecto común que María y Pablo han ido fortaleciendo con el tiempo.

Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré

La atleta olímpica Ana Peleteiro ha anunciado que está embarazada de su segundo hijo, una noticia que ha compartido con una imagen familiar cargada de simbolismo. En ella aparece su hija Lúa, de 3 años, acariciándole la tripa, en una escena que resume la naturalidad con la que la deportista ha querido comunicar este nuevo capítulo de su vida.

En el texto que acompaña a las imágenes, Peleteiro reflexiona sobre el carácter imprevisible de la vida y la alegría de ver crecer a su familia antes de lo esperado. Junto a su marido, Benjamin Compaoré, con quien ya comparte una familia ensamblada, la atleta afronta este embarazo con emoción y serenidad. Aunque todavía no se conocen muchos detalles sobre el bebé, Ana ha expresado abiertamente el amor y el deseo con el que esperan a este nuevo miembro de la familia, que nacerá en 2026.

Ana Boyer y Fernando Verdasco

Ana Boyer y Fernando Verdasco anunciaron en diciembre de 2025 que están esperando a su cuarto hijo, un bebé que nacerá en 2026 y que tiene un significado muy especial para la pareja. Tras tres hijos varones, han confirmado que esta vez esperan una niña, lo que supone un hito muy esperado en su historia familiar.

Se trata, además, de un embarazo muy buscado, vivido con ilusión y calma. Ana y Fernando han construido a lo largo de los años un proyecto familiar sólido, marcado por la discreción y la estabilidad, y la llegada de su primera hija representa un nuevo equilibrio en su vida personal tras la retirada progresiva del tenista del primer plano competitivo.