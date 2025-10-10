Lo que dice Google de Pablo Castellano es para echarse a reír: ¿lo habrá visto María Pombo?

En los últimos años, Google se ha convertido en una gran enciclopedia que es capaz de responder a cualquier pregunta. Todos recurrimos a esta herramienta para resolver nuestras dudas, aunque hay que tener en cuenta que todo el mundo puede tener un fallo. Lo divertido es que en esta ocasión le ha tocado a Pablo Castellano, el polémico marido de María Pombo. El influencer está de plena actualidad a raíz del problema que ha tenido con el actor Fernando Tejero, así que mucha gente está escribiendo su nombre en diferentes motores de búsqueda. De esta forma, en OKDIARIO nos hemos dado cuenta de que Internet se equivoca al informar sobre la edad de Pablo. Dice que tiene 91 años, dato que evidentemente no se corresponde con la realidad. Pero, ¿qué pensará María Pombo de todo esto?

María Pombo formalizó su historia de amor con Pablo Castellano el 22 de junio de 2019 en la Colegiata de Santa Cruz de Castañeda, en Cantabria. En aquel momento ya eran uno de los matrimonios más polémicos de la crónica social y su enlace matrimonial fue retransmitido por YouTube. Esto quiere decir que la pareja siempre ha estado vinculada a las redes sociales, por eso es tan curioso que las nuevas tecnologías le hayan jugado una mala pasada al empresario al informar sobre su fecha de nacimiento.

La crisis de Pablo Castellano

Ya hemos contando que la gente está buscando el nombre de Pablo Castellano en Internet por su conflicto con Fernando Tejero, pero hay otro motivo por el que se ha convertido en tendencia: su crisis de pareja.

María Pombo y su marido han dado un paso valiente al hablar abiertamente sobre el momento que atraviesan como pareja. En la nueva temporada del documental sobre su vida, la influencer confiesa que ambos han decidido acudir a terapia de pareja para cuidar su relación y superar los obstáculos que han surgido con el paso del tiempo. «Hemos elegido tomar ese camino que al principio puede parecer más difícil. Estamos intentando cuidar lo que realmente queremos, que es estar juntos», explicaba María, mostrando una faceta más humana y honesta de su matrimonio. La pareja, que siempre ha compartido su vida con naturalidad, demuestra así que el amor también requiere trabajo, comunicación y compromiso, incluso cuando desde fuera todo parece perfecto.

Por su parte, Pablo Castellano se ha mostrado plenamente de acuerdo con esta decisión, admitiendo que la terapia le está ayudando a comprenderse mejor a sí mismo y a fortalecer la relación con su mujer. «Necesitaba entender el por qué de muchas cosas mías que vienen de muy atrás», confesaba el empresario, que asegura sentirse satisfecho con el proceso. En sus palabras se percibe una reflexión madura sobre las distintas etapas del amor y la convivencia.

Ambos reconocen que ya no viven el mismo momento que al principio de su relación, pero subrayan que el cariño se ha transformado en algo más profundo: «Le quiero más ahora que al principio porque ahora es el padre de mis hijos», declaraba María, dejando claro que el vínculo que los une se ha fortalecido con el tiempo y con la familia que han formado.

Un mensaje cargado de significado

El matrimonio ha querido compartir esta experiencia no solo como una forma de sincerarse con su público, sino también como un mensaje de normalización. Según explican, la terapia les está ofreciendo herramientas para mejorar su comunicación, gestionar las diferencias y cuidar la convivencia diaria. «Vamos a escucharnos, a unir, a solucionar las cosas, nunca para hacernos daño», asegura María, convencida de que esta decisión ha sido una de las más acertadas que han tomado como pareja. «De verdad que os lo recomiendo mucho, salimos muy felices, sabiendo lo que necesitamos cada uno y entendiéndonos mucho más», añadía. Con este mensaje, Pombo y Castellano rompen el tabú que aún pesa sobre la terapia de pareja y muestran que el amor, cuando se cuida desde la sinceridad y el respeto, puede salir reforzado incluso en los momentos más difíciles.

Ahora, todo el mundo que quiere saber qué ha pasado en la relación de Pablo Castellano, lee que el empresario tiene 92 años. No obstante, es cuestión de tiempo que Google tome medidas la respecto porque, en cuanto María Pombo lo descubra, escribirá a la mencionada empresa para que corrija el error.