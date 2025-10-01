Pablo Castellano aclara su verdadera relación con Fernando Tejero y defiende a Pombo de la polémica

Pablo Castellano ha decidido dar un paso al frente en medio de la nueva polémica que envuelve a su mujer, María Pombo. El empresario ha sido captado por las cámaras de Gtres en las inmediaciones de su domicilio en Madrid, donde no ha dudado en responder a las preguntas de los periodistas sobre los comentarios que en los últimos días han vuelto a relacionarlo con el actor Fernando Tejero.

Lejos de mostrarse molesto, Castellano ha hablado con serenidad, aclarando dos puntos fundamentales: que su amistad con Tejero nunca ha terminado y que María Pombo no tiene nada de lo que arrepentirse. «Lo que tenga que hablar lo hablaré con Fernando en privado. Mi relación de amistad con Fernando nunca se ha terminado, es un malentendido», asegura, restando importancia a las especulaciones sobre un distanciamiento entre ambos. Acto seguido, ha salido en defensa de su esposa: «María no tiene que arrepentirse de nada porque no ha dicho nada de lo que se está diciendo».

Con estas palabras, Pablo Castellano busca no solo proteger la imagen de María, sino también tender un puente hacia la reconciliación pública con Tejero, después de que sus declaraciones en un pódcast hayan reavivado una vieja historia que parecía olvidada.

Un malentendido que vuelve al foco

El trasfondo de esta polémica se remonta a varios años atrás, cuando comenzaron a circular rumores sobre la estrecha amistad entre Pablo Castellano y Fernando Tejero. Ambos se conocieron en un rodaje y pronto forjaron una complicidad tan visible que no tardaron en aparecer titulares insinuando algo más que una simple amistad. En ese contexto, la propia María Pombo llegó a reconocer en televisión que, antes de conocer a fondo al que hoy es su marido, llegó a pensar que podía ser homosexual precisamente por esa cercanía con el actor. En su entrevista con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, lo explicó sin rodeos:

“Rondaba por ahí que Pablo era gay porque era muy amigo de Fernando Tejero. Los dos estaban solteros y yo, al ver su perfil, pensé: ‘pues es muy guapo, puede ser gay perfectamente’. Está fuerte, es guapo… así que dije: ‘bueno, pues es gay seguro’, encima me estaba preguntando por cosas monísimas”.

Un comentario que en su momento pasó casi desapercibido, pero que años después ha sido rescatado por el propio Fernando Tejero en el pódcast Poco se habla, conducido por Ana Brito y Xuso Jones, donde el actor recordó aquellos titulares y dio su visión de lo ocurrido.

«El titular era ‘finaliza la extraña relación entre Fernando Tejero y Pablo Castellano’, dando a entender que estábamos liados», relató el actor en la entrevista. «Incluso María pensaba que Pablo era gay porque era mi amigo. Yo a Pablo le quiero mucho, pero es para hacérselo mirar», añadió con franqueza, aunque también restó hierro al asunto asegurando que no guarda rencor: «Quien tiene boca se equivoca y está perdonada».

Sea como fuere, lo cierto es que esta no es la primera vez que María Pombo se ve envuelta en un vendaval mediático. La creadora de contenido está acostumbrada a que cada una de sus declaraciones, por banales que parezcan, genere titulares y debates. Su comentario reciente sobre que no lee con frecuencia ya abrió un acalorado debate en redes sociales, y su confesión sobre la posibilidad de mudarse con su familia a Miami también ha dado mucho que hablar.